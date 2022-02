Novinar oddaje 24ur po hekerskem napadu: Gre za denar, veliko denarja

Te dni je v medijski hiši Pop TV vse obrnjeno na glavo. Zaradi hekerskega napada je delo novinarjev, ki pripravljajo dnevnoinformativne oddaje še vedno oteženo. O tem, v kakšnih razmerah delajo in kaj se je pravzaprav zgodilo, je med drugim spregovoril tudi notranjepolitični novinar Anže Božič kot gost podkasta o političnem dogajanju v Sloveniji Umetnost možnega. »Zgodil se je hekerski napad, težko je delati. Delo ni ravno obstalo, smo pa šli v tehnologiji nekaj korakov nazaj. Iščemo vse možne rešitve, improviziramo, z glavnim vodilom: da ne ugasnemo. Naša šefica Tjaša Slokar pravi, da se nam je zgodil 11. september.«

Kaj je v ozadju? Božič pravi, da še ne vedo. »Po mojem osebnem mnenju gre za običajno hekersko zadevo: denar, veliko denarja.« Poudaril je tudi, kako je v teh kaotičnih razmerah do izraza prišla inovativnost in požrtvovalnost vseh sodelavcev. Pogled v zakulisje svojega dela so razkrili na instagramu, tudi to, da te dni ne delajo za svojimi mizami, saj je večina računalnikov neodzivnih. »Namesto z enim klikom, od montaže v režijo prispevek spravljamo več ur. Se pa še kar zabavamo ob ugotavljanju, kako inovativni smo pri iskanju načinov za zmago nad hekerji. Vse sorte znamo narediti s svojimi telefončki. To bodo cele zgodbe za zanamce,« so zapisali (nelektorirano).

»Čeprav so nam hekerji delo močno otežili, pa, v teh težkih trenutkih, še toliko bolj dihamo kot eno, borbamo s tehničnimi težavami in ugotavljamo, da v vseh preizkušnjah - že od nekdaj in še vedno - držimo skupaj, rešujemo razmere kot team. Nekateri od nas bolj malo v teh dneh spijo, cele dneve in noči posvečajo reševanju situacije. In - danes je bilo že bolje, kot včeraj. Verjamemo, da bomo zmogli. In da bomo kmalu spet v starih tirnicah. Ne morejo nas ugasniti. Ne damo se.«