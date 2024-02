Nove informacije o napovedanem prometnem kolapsu na Dunajski

Od 4. januarja v Ljubljani potekajo rušitvena dela, potrebna za pripravo območja na gradnjo težko pričakovanega potniškega centra. Sprva so za štiri dni zaprli del Dunajske za ves promet, že od 8. januarja pa ta poteka po dveh voznih pasovih v vsako smer.

Mestna občina Ljubljana (MOL) je ob začetku prenove napovedoval močno otežen potek prometa. Ljubljančane in dnevne vozače se je opozarjalo na kolaps v prometu in hkrati prosilo za potrpežljivost, a zdi se, da so bili na koncu zastoji bistveno manjši, kot se je pričakovalo.

Ob popolni zapori Dunajske na območju novega potniškega prometa so se morali prilagoditi tudi vlaki, ki so jih na Slovenskih železnicah preusmerili iz glavne postaje na končno postajo v Šiški. Na SŽ so pričakovali gnečo, uredili so tudi brezplačni prevoz do centra, a se je na koncu izkazalo, da ga je koristilo bistveno manj potnikov kot pričakovano.

Novih zapor ne pričakujejo

Na SŽ smo vprašali, ali letos na območju graditve novega potniškega centra lahko še pričakujemo kakšno gnečo ali večjo zaporo.

O poteku projekta smo povprašali go. Teo Šavor iz medijske službe SŽ, ki nam je zagotovila, da ta potekajo po načrtih, dodatnih zapor in zastojev pa ni pričakovati.

Obnova in zapora Dunajske ceste bo sicer potekala v naslednjih fazah:

– 22. 2. do 30. 3. 2024 popolna zapora obeh pločnikov, odprejo se vozni pasovi (pešci in kolesarji na vozišču, vozni pasovi 3+3)

– 1. 4. do 26. 6. 2024 ostane samo še delna zapora pločnikov.

– od 27. 6. 2024 naprej se vse skupaj ponovi zaradi izvedbe del na severni strani.