Nova potomka najstarejše trte v Braslovčah

V središču trga v Braslovčah so ob dvorcu v navzočnosti občinskega vodstva, otroškega zbora OŠ Braslovče ter skupine evropskega reda vitezov vina Celjskega omizja posadili potomko najstarejše trte na svetu. To je po besedah župana Tomaža Žoharja druga sadika v občini. Prva je že obrodila na gradu Žovnek, kjer so 21. marca opravili spomladanski rez.

Darilo Braslovčam, ki so bile povezane z nekdanjimi grofi Celjskimi, je znamenje ohranjanja kulturne in stavbne dediščine v povezavi s slavno kneževino. Sajenec trte z Lenta sta po nagovorih o zgodovini in pomenu vzgoje žlahtne trte žametne črnine oziroma modre kavčine posadila gospodar Žohar in domači ovtar, vinogradnik in skrbnik Milan Šoštarič.

Zalili z modrim rosejem

Trto, posajeno na izjemno slikovitem kraju ob vhodu na vrt dvorca, so družno zalili z izbornim vincem, modrim rosejem, tako imenovanim županovim vinom občine Braslovče. Prvi vitez Celjskega omizja Jože Tominšek je v nagovoru osvetlil bistvo delovanja viteškega reda ter skorajšnjo vzpostavitev Celjske viteške legature v knežjem mestu.

Dejal je, da »Slovence družijo bogata in različna kultura, delavnost in ustvarjalni duh, a tudi družabnost ter odlična kulinarika, pri kateri brez dobrega vina in kulture pitja ter pesmi o trti, ki daje zdravje, če jo neguješ, vino pa po pameti uživaš, ne gre«.

Podžupanja Urška Hozjan, župan in trije vitezi so nazdravili potomki.

Spomnil je, da je bil njihov red ustanovljen kot glasnik miru in prijateljstva med narodi in deželami v letu 1933 v avstrijskem Leibnitzu, krepi pa se z zaprisego in čaščenjem vinske trte, klenih in poštenih odnosov njihovih udov ter strpnega sožitja in miru. »Vitezi modernega časa imamo meče za simbol in spomin, naša moč pa je v bistroumnosti, poštenju, samospoštovanju ter vzdrževanju prijateljstva.« Trta, posajena na vrtu dvorca Legen, je 134. sajenec (v tujini jih je posajenih 34, rastejo na več celinah, največ v Evropi) in bo tesna vez med gradom Žovnek, članstvom imetnikov te vrste trte in bodočo viteško legaturo na severozahodnem Štajerskem, je dodal Šoštarič.

Domači župan Žohar je goste in domačine povabil na dogodke, povezane s trto potomko, v Braslovče ter obljubil sodelovanje z ljudmi in kraji, kjer žlahtna potomka najstarejše trte na svetu iz Maribora že uspeva.