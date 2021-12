Nova državna letalska družba? To v SAB pravijo o obljubi ...

Hitro po novem letu se bo začel vroč predvolilni boj, politične stranke pa so sicer že začele s svojimi aktivnostmi pred aprilskimi volitvami. V Stranki Alenke Bratušek (SAB) so se denimo lotili odštevanja do volitev, vsak dan pa ob tem objavijo eno od svojih političnih zavez in obljub.

Nedavno so v sklopu »odštevanja« obljubili tudi, da bodo v novi vladi poskrbeli za to, da bo Slovenija dobila novega državnega letalskega prevoznika.

Na vodstvo stranke smo v zvezi s to namero naslovili nekaj vprašanj: zanimalo nas je, ali ima stranka že načrt za ustanovitev novega letalskega prevoznika, koliko sredstev za ustanovitev novega prevoznika predvideva ta načrt in kako jih namerava zagotoviti ter tudi, kateri bodo ključni koraki pri ustanovitvi družbe, da se ne ponovi scenarij Adrie Airways.

Iz službe za odnose z mediji so nam na vprašanja odgovorili v enem stavku, in sicer (nelektorirano): »V tem mandatu se je izkazalo, da Slovenija nujno potrebuje nacionalnega letalskega prevoznika. Za ta namen imamo načrt in plan, za katerega verjamemo, da se ju da izpeljati.«