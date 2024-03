Nov dom pred tisočletnico kraja in župnije (FOTO)

Leskovec pri Krškem bo prihodnje leto praznoval vse leto, saj bodo praznovali dva izjemna jubileja – 1000 let kraja in 1000 let župnije Leskovec. A še kako praznično je bilo že v sredo popoldne, ko so namenu predali dom krajanov in gasilski dom Prostovoljnega gasilskega doma Leskovec pri Krškem. Zrasla sta na mestu nekdanjega zadružnega doma, ki so ga krajani z udarniškimi akcijami zgradili pred šestimi desetletji.

»Danes je zame izjemna čast in privilegij stati pred vami ob tako pomembnem dogodku, odprtju našega novega gasilskega doma in doma krajanov. Ta trenutek je plod dolgoletnih sanj, truda in predanosti, ki smo jih vložili v ta projekt,« je med drugim dejal predsednik leskovških gasilcev Borut Arh in se v imenu kolegov gasilcev zavezal, da bodo še naprej vestno in odgovorno opravljali svoje poslanstvo, torej zagotavljali varnost in zaščito krajanom in krajankam.

Predsednik mestne četrti Leskovec pri Krškem Jože Olovec

Ta dom ni le zgradba, temveč tudi simbol njihove predanosti, enotnosti in skupnosti. PGD Leskovec pri Krškem, ki je lani praznovalo 130-letnico, je društvo tretje kategorije, kar pomeni, da morajo zagotavljati 32 operativnih gasilcev, dve cisterni in vozilo za prevoz moštva. Dve cisterni imajo, a glede na to, da je starejša letnik 1986, druga pa 2001, že kličeta po novem, zato bo to naslednji projekt, ki se ga bodo morali lotiti.

»Imamo 162 članov, med njimi je tudi lepo število mladih, za katere se trudimo, da jih pridobimo in obdržimo v naših vrstah, kar bo lažje zdaj, ko imamo nove prostore. Smo pa lani začeli izvajati delavnice v okviru našega projekta Za varnost gre, katerega cilj je vključevanje mladih v prostovoljne reševalne službe za zagotavljanje varnosti na podeželju. Projekt se bo zaključil konec januarja prihodnje leto, poleg nas pa sta vključena še Potapljaško društvo Vidra iz Krškega in Gasilska zveza Krško,« je povedal Arh.

Tudi mladi gasilci so bili na odprtju novega doma. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Sicer pa se njihovi gasilci vključujejo tudi v vseslovenske reševalne akcije, na primer predlansko gašenje najobsežnejšega požara na območju Slovenije na Krasu in odpravljanje posledic lanskih poplav, seveda so gasili tudi največji požar v občini Krško, torej požar smeti na Centru za ravnanje odpadkov Kostak, in sodelovali pri odpravljanju posledic toče, ki je lani poleti prizadela občino Krško.

Borut Arh, predsednik PGD Leskovec pri Krškem FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Dom je blagoslovil župnik Matej Gnidovec.

Ideja zorela več let

»Pisalo se je leto 2006, ko je padla prva ideja o tem, da Leskovec potrebuje sodobno kulturno dvorano, v kateri bi lahko krajanke in krajani uživali v sadovih svojega kulturnega društva in tudi tistih, ki prihajajo od drugod. Izrečenih je bilo več obljub, vendar je za vsako idejo potreben čas. Ideja o novem domu krajanov in gasilskem domu je dokončno dozorela pred dvema letoma, ko je gradbišče tega objekta tudi dejansko zaživelo,« je povedal župan Mestne občine Krško Janez Kerin, tudi sam Leskovčan, in se zahvalil svojemu predhodniku mag. Miranu Stanku, ki je prepoznal potrebo in okoliščine, da je gradnja stekla.

Novi dom združuje dva doma, streho pa daje več društvom.

Obnovljeni oziroma rekonstruirani objekt je plod sodelovanja občine, mestne četrti in domačih gasilcev. Projekt je obsegal gradnjo prizidka, v katerem so danes nove garaže za gasilska vozila in prostori za Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem ter za potrebe krajevne skupnosti, hkrati pa je projekt obsegal obnovo in preureditev obstoječe kulturne dvorane. Celotna vrednost naložbe je znašala 960.000 evrov, od tega je občina zagotovila 880 tisočakov, preostanek pa je Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem. Seveda so domači gasilci z nekaj delovnimi akcijami tudi sami pripomogli k hitrejši in cenejši gradnji prostorov.

To so Lastovičke, podmladek pevk ljudskih pesmi, ki jih je na violini spremljal Kristjan Ilić.

960 tisoč evrov je vrednost naložbe.

Aktivni kulturniki

Vsekakor bo nova pridobitev še bolj bogatila družbeno življenje v skupnosti. Člani Kulturnega društva Leskovec pri Krškem popestrijo marsikateri večer v domačem kraju, ljudje radi obiskujejo njihove gledališke predstave, ki jih pripravlja dramska sekcija, imajo tudi literarne večere literarne sekcije, gledališke predstave otroške dramske sekcije, plesne prireditve plesne sekcije in fotografske razstave fotosekcije. Med enajstimi prireditvami, ki jih pripravijo, sta najbolj odmevni tradicionalna prireditev z naslovom Pomlad prihaja in Martinovanje pod kozolcem, sicer pa so s svojimi dramskimi igrami nastopali po vsej državi in tudi za našimi mejami, v Nemčiji, na Hrvaškem in v Srbiji.

Krajani so se množično udeležili slavnostnega odprtja.

»Nova dvorana ima 170 sedežev in bo kos vseh zahtevam in pričakovanjem, zagotavljala bo odlične razmere. Sicer pa bodo v novem domu dobili prostor tudi ljubitelji suhomesnatih dobrot, kmečke žene, čebelarji, izgnanci in še kdo,« je dejal predsednik Mestne četrti Leskovec pri Krškem Jože Olovec, ki se že veseli nove premiere domačih gledališčnikov, ki jo napovedujejo za maj.

Prireditev je vodila Staša Omerzel.

Skupina plesalk Osnovne šole Leskovec

Gasilci PGD Leskovec pri Krškem

Šolarji v narodnih nošah so zaplesali na novem odru.