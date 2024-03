Nika Kovač na nogah, ker so na festival salame vabljeni le moški

Inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, je z grozo na svojem facebooku objavil zapis, da so prejeli veliko sporočil, ki opozarjajo, da je v Sevnici ženskam prepovedan vstop na salamijado. »Nad številnimi sporočili o salamijadi smo se sprva začudili. Marsikdo izmed nas ne je mesa. Prav tako ukvarjanje s salamami ni ena izmed prioritet Inštituta. Kasneje smo ugotovili, da sporočila dobivamo, ker ženskam na festival salame vstop ni dovoljen,« so zapisali v Inštitutu.

Tradicionalna sevniška salamijada se odvija že 63 let in velja za mednarodni dogodek, na katerega so vabljeni le moški.

FOTO: Drago Perko

Zakaj so na dogodek vabljeni izključno moški?

Pred leti je Zoran Zelič izdal knjigo, v kateri je opisal, zakaj ženske na salamijado niso vabljene. »Bojan Kozmus, sin enega od začetnikov, je v knjigi tudi nazorno opisal dogajanje na drugi salamijadi, na katero so povabili svoje boljše polovice. Prvič in zadnjič. Vsi so se veselili, okušali salame, moški so tudi veliko popili. Proti jutri pa so ženske začele svoje može dregati pod rebra in jih spravljati domov. To je tako razhudilo birta Vrtovška, da je vstal in rekel: 'Bej'žte, ženske, drugo leto bo salamijada brez vas.' In tega se sevniški salamarji držijo še danes. Emancipacija žensk v Sevnici se je takrat končala,« je zapisal Zelič.

Od takrat je minilo že več kot šestdeset let in zdi se, da bo takšna tradicija ob festivalu salamijade, ki jo v Sevnici organizirajo na dan mučenikov (10. marec), ostala še naprej.

Ženam vstop ni eksplicitno prepovedan

Predsednik Društva salamarjev Sevnica Zdravko Mastnak je za eposavje.com dejal: »Na neki način sem velik zagovornik tega, da se ne odločimo za spremembo. To je naša tradicija, mučeniški dan, in moški se tu dobimo. Po drugi strani bi lahko šlo za čar drugačnosti, če bi povabili tudi ženske. Morda bi prireditev prerasla v še širše gibanje in veselje. Ampak za zdaj ostajamo pri tradiciji, torej samo moški, na trdnih tleh,« je dejal za eposavje.com.

Kot je še dodal, ženam vstop ni eksplicitno prepovedan, »je pa res, da je bilo na ta dan pred 63 leti izbrano, da ženske lahko pridejo, vendar morajo na vsako mizo dati dva litra vina, štefan vina so takrat rekli. No, in seveda bila je ena, ki je to naredila do zdaj. Danes je prireditev bistveno večja in miz kar nekaj, tako da se ni še nobena dama, po Olgi Colner, ki pa je to storila, opogumila in prišla z vinom.«

FOTO: Matej Leskovšek

Letos drugo mesto zasedla ženska

Na Inštitutu 8. marec so sicer prepričani, da so takšne prakse nedopustne, »ko se prepove ženskam vstop na javni dogodek« in »ko je diskriminacija očitna«, in zato »zanje ni prostora v naši družbi«.

Prepričani so, da izdelava domačih salam ne more biti »rezervirana samo za moške«. S tem se strinjajo tudi organizatorji, ki pravijo, da danes izdelava salam ni več le domena moških in domačih klavcev, temveč na ocenjevanje pošiljajo svoje salame tudi ženske in dosegajo tudi najvišje ocene.

Letošnji rezultati ocenjevanja kažejo, da se je na tekmovanje prijavilo 96 proizvajalcev salame, od tega sta bili kot proizvajalki zavedeni dve ženski. Ena od njiju je s svojo suho mesnino zasedla odlično drugo mesto.