Ni bližnjic do dobre potice

Na prvem ocenjevanju potic, ki so ga članice Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk organizirale pred desetimi leti, je bilo razstavljenih 51 vzorcev, med njimi so dve potici izdelale moške roke. Po ocenah komisije so takrat prevladovala srebrna priznanja. Na letošnjem tekmovanju so gospodinje in gospod pripravili 49 potic, največ je bilo orehovih, a je bilo zlatih priznanj kar polovica.

Izdelki, ki sta jih ocenjevali dve strokovni komisiji, so bili označeni zgolj s številko, da je bila zagotovljena popolna anonimnost.

Imeli so dve strokovni komisiji.

25 jih je prejelo zlato priznanje.

Zadovoljna Jožica Košiček iz Žužemberka

»Pri ocenjevanju potic smo bili v obeh komisijah prijetno presenečeni, saj je bilo veliko potic zelo dobrih z lepo usklajenimi okusi ter primerno nadevanih in odišavljenih. Potice so bile različnih oblik in velikosti, za povrhu so bile pečene v glinenih potičnikih,« je v imenu obeh strokovnih komisij podala oceno Cvetka Lavrič ter še: »Ocenjevalci smo opazili, da se je skozi leta kakovost potic občutno izboljšala, kar je plod številnih tečajev, izmenjav izkušenj in seveda truda, da predstavite čim boljše izdelke,« je dejala in čestitala vsem, ki so v Žužemberk prišli z različnih koncev Suhe krajine: iz Šentjerneja, Novega mesta, Boštanja, Straže, Dolenjskih Toplic, Vidma - Dobrepolja, Velikih Lašč in tudi s Škofljice.

»To je odličen rezultat, saj se zavedamo, da odlične potice ni enostavno narediti!«

Pohvala članicam

Ustanovna članica društva Anica Zalašček je pred kratkim praznovala 90. rojstni dan, a še vedno rada pomaga in svetuje.

Zlato priznanje je prejelo 25 potic, kar sedem jih je osvojilo vse točke, podelili pa so še 11 srebrnih in 11 bronastih priznanj ter dve zahvali. »Da smo ponosni, ni skrivnost, to povemo na glas. Cenimo obiskovalce, tudi kmečke žene in dekleta, njim ni škoda časa za to dejavnost. Spoštujemo predanost, ki jo namenjajo za potice. Vse ste kamenček v tem našem sladkem mozaiku, ki se vsako leto širi in je iz leta v leto privlačnejši,« je v nagovoru pohvalila marljive članice predsednica Tadeja Lavrič. »Doma spečejo potice vseh vrst in oblik. Nadevi so raznovrstni, svojevrstnih okusov. Kolikor je potic, toliko je receptov. Izbrati najboljše med najboljšimi ni enostavno, ampak brez tega ne gre,« še doda.

Da je potica resnično zvezda nesnovne kulturne dediščine in ima posebno mesto v slovenski kulinariki, so potrdili tudi župan Občine Žužemberk Jože Papež in podžupan Janez Pirc, Tončka Gnidovec, ki je v odsotnosti častne gostje poslanke Anja Bah Žibert namenila lep nagovor ter njeno zahvalo za ves trud in delo številnim gospodinjam, podpredsednica Zveze kmetic Slovenije Nežika Režek in vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto mag. Zdenka Kramar.

Program s podelitvijo priznanj je povezovala Brigita Lavrič, z glasbo, petjem in besedo pa so ga popestrile Tjaša Primc, Daša Kuhelj in Silva Mohorčič.