Nezaslišano: Gornja Radgona v nedeljo brez vode! (FOTO)

Čeprav se prebivalci mesta penine in sejmov, Gornje Radgone, zavedajo in strinjajo, da je potrebno dokončati novo vodovodno omrežje v samem mestu Gornja Radgona in tudi širše na območju C kraka pomurskega vodovoda, in vsi občani prenašajo pogoste motnje z oskrbo vode, zapore cest ipd. Marsikomu pa ni jasno, da se urejanje vodovodnega omrežja odvija v nedeljo, ko mnogi občani vsaj enkrat na teden pripravljajo družinska kosila, ko malo počivajo v družinskem krogu, ko gospodinje operejo perilo po nekoliko nižji ceni elektrike..., in je jeza mnogih več kot upravičena.

V mestu penine in sejmov so ogorčeni, da bodo tudi jutri, v nedeljo brez vode. FOTO: O. B.

Iz Komunale Radgona smo namreč prejeli sporočilo, da bo jutri, v nedeljo, 8. oktobra, med 7.00 in 14.00 uro, prekinjena dobava vode v večjem, pravzaprav osrednjem delu Gornje Radgone. Kot so zapisali, so »prizadeta območja: Simoničev breg, Šlebingerjev breg, Rozmanova ulica, Prešernova cesta, Maistrov trg, Jurkovičeva ulica, Kerenčičeva ulica, Panonska ulica, Lackova ulica, Vrtna ulica, Trate, Mladinska ulica, Kocljeva ulica, Porabska ulica, Cesta na Stadion, Vrečova cesta, Horvatova ulica, Vodnikova ulica, Trstenjakova ulica, Pokopališka cesta. Vzrok prekinitve: Navezava vodovodnega omrežja na obstoječi transportni vod.«

Županja lahko le potrdila

Zadevo smo preverili tudi pri županji Urški Mauko Tuš, ki nam je lahko le potrdila, da bo nedelja žalostna za najmanj 2000 Radgončanov. Dodala je le, da so ji obljubili, da bodo skušali zadevo urediti pred 14. uro.

Še dodatno žalostni so stanovalci nekaterih večstanovanjskih objektov na Mladinski ulici ter še nekaterih bližnjih ulicah in cestah na Tratah, kjer je tudi v torek, 10. in sredo, 11. oktobra napovedana prekinitev dobave pitne vode.