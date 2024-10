Nevidne pasti čiste energije: kje se skriva tveganje

Energetski sektor je danes najpomembnejši sektor in gonilna sila rasti vsake ekonomije, kar se odraža tudi v načinih prevoza blaga in ljudi. Prehod na čisto energijo prinaša nove priložnosti in izzive, ki bodo oblikovali našo mobilnost v prihodnosti. Čista energija ima velik potencial, da revolucionira transportne sisteme. Električni avtomobili, ki delujejo na obnovljive vire energije, že postajajo vse bolj dostopni, kar zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv. Ta prehod ne prinaša le zmanjšanja emisij CO2, ampak tudi zmanjša onesnaženje zraka v urbanih območjih, kar pozitivno vpliva na zdravje prebivalstva.

