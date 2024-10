Nevarna droga, ki so jo našli v organizmu Liama Payna, tudi v Sloveniji

Oboževalce nekdanje zasedbe One Direction, ki še vedno žalujejo za komaj 31-letnim Liamom Paynom, ki je prejšnji teden s tretjega nadstropja hotela v argentinski prestolnici padel v smrt, je šokirala vest, da je imel priljubljeni zvezdnik v času smrti v organizmu mnogo prepovedanih substanc. Med njimi crack-kokain in metamfetamini, pa tudi t. i. rožnati kokain.

Ime morda zveni ljubko, tudi na pogled je prašek vse prej kot zlovešč, to pa je točno to, česar si preprodajalci želijo. A veliko je privlačnih reči, ki so v resnici nevarne, celo smrtonosne. Rožnati kokain je ena od njih, slaba novica pa je, da droga že kroži tudi po Sloveniji. Kot pojasnjujejo pri združenju DrogArt, pa ni zavajujoča le barva, ampak tudi ime, saj rožnati kokain sploh ne vsebuje kokaina.

Nevarna mešanica

Ko so snov, ki so jo zasegli v Novi Gorici in Ljubljani, v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano testirali, se je izkazalo, da je sestavljena iz 40 odstotkov MDMA, 31 odstotkov ketaminov, 3,9 odstotka kofeina in 2,7 odstotka snovi, imenovane 2C-B. »Zaradi mešanice različnih psihoaktivnih snovi ter nepredvidljivih učinkov vzorec predstavlja povečano tveganje za zdravje uporabnikov. MDMA in kofein sta stimulanta centralnega živčnega sistema. Ketamin je disociativni anestetik, ki pri višjih odmerkih povzroča tudi halucinogene učinke medtem ko je 2C-B psihedelik. Učinek ketamina in 2C-B lahko ob nenamernem zaužitju poveča tveganje za psihične – paranoja, strah, panika in fizične stranske učinke – telesne poškodbe zaradi vpliva anestetika na motorične sposobnosti,« opozarjajo na DrogArt.

Podobne mešanice različnih psihoaktivnih snovi, običajno prav tako rožnate barve, se pojavljajo tudi drugod po Evropi, in sicer pod različnimi imeni, poleg rožnati kokain tudi tusi, tucibi. Izredno veliko rožnatega kokaina sicer kroži po Španiji, predvsem njenih klubih na Ibizi in Malagi, v začetku meseca so španske oblasti zasegle kar 21 kilogramov te droge ter več kot milijon tablet ekstazija.

Slabost in bruhanje

Učinki rožnatega kokaina na organizem so različni, saj vse mešanice ne vsebujejo enakega razmerja snovi, niti enakih snovi. Uporabniki običajno postanejo bolj družabni in odprti, tudi evforični, pozneje pridejo na vrsto halucinacije, občutki anksioznosti, povišana telesna temperatura, povišana krvni tlak in srčni utrip, slabost in bruhanje. Pojavijo se lahko tudi napadi, podobni epileptičnim, motnje srčnega ritma in koma, še posebej pri tistih, ki drogo uživajo pogosto.