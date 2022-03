Neuradno: Košorok imenovan za šefa Gen energije

Nadzorniki Gen energije so po neuradnih informacijah Financ in N1 donedavnega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka imenovali na položaj generalnega direktorja Gen energije, drugega stebra slovenske energetike. Pred mesecem dni so sicer nadzorniki s tega mesta razrešili dolgoletnega prvega moža Martina Novšaka.

Vlada je Košoroka na njegovo lastno željo s položaja državnega sekretarja razrešila v ponedeljek, že takrat pa je za N1 povedal, da je res v igri za generalnega direktorja Gen energije. Za imenovanje na to funkcijo naj bi sicer prispelo šest kandidatur, po informacijah Televizije Slovenije je bila med njimi tudi Novšakova, vsi od prijavljenih naj bi morali priložiti tudi program razvoja družbe.

Košorok, ki je med novembrom 2012 in julijem 2017 vodil prvi steber slovenske energetike, skupino Holding slovenske elektrarne, pred tem je bil tudi na čelu Termoelektrarne Toplarne Ljubljana, je že nekaj časa veljal za najresnejšega kandidata za prevzem položaja generalnega direktorja Gen energije.

S podporo predsednika vlade

S tega mesta so nadzorniki pred nekaj več kot mesecem dni odpoklicali dolgoletnega direktorja Novšaka. Začasno oziroma do imenovanja novega generalnega direktorja so na najvišji položaj imenovali dosedanjo članico poslovodstva, finančno direktorico Gordano Radanovič, a že takrat so mediji pisali, da naj bi se na čelo družbe v nadaljevanju zavihtel Košorok. Kot je poročal portal Necenzurirano, naj bi imel pri naskoku na položaj generalnega direktorja tudi podporo predsednika vlade Janeza Janše.

Medtem Novšak velja za enega pomembnejših gospodarstvenikov iz desnosredinskih krogov, blizu stranki SDS. Eno osrednjih posavskih in slovenskih podjetij, pod katero spada tudi Nuklearna elektrarna Krško, je vodil od 1. avgusta 2005, nadzorni svet pa ga je skušal enkrat neuspešno razrešiti že v 2013. Njegov odpoklic je povzročil kar nekaj razburjenja v Posavju. Nasprotovanje menjavi so tako sredi tega meseca izrekli svetniki Mestne občine Krško.