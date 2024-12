Loterija Slovenije mu ne izplača! Radovan prepričan, da mu pripada več kot 100 milijonov evrov

Več kot sto milijonov evrov vredna tožba proti Loteriji Slovenije gre naprej. Radovan Šetina, ki je prepričan, da bi bil lahko eurojackpot milijonar, je namreč plačal 1500 evrov predujma za izvedenca računalniške stroke. Z njim namreč želi dokazati, da trditev Loterije Slovenije, da je vpogled v rezultate, ki bi mu prinesli dobitno kombinacijo, dobil na neki drugi spletni strani in ne tisti Loterije, ne drži.

Nasprotna stran namreč pravi, da je Šetina novembra 2022 za rezultati o žrebanju eurojackpot res vpogledoval na spletni strani eurojackpot.org, od koder pot vodi do spletne strani lottolanda. Toda ta z Loterijo Slovenije oziroma organizatorji eurojackpota ni povezana. Omenjena spletna stran se po vpisu gesla eurojackpot v iskalniku google prikaže med prvimi zadetki. Lottoland po zakonu o igrah na srečo v Sloveniji nima koncesije, se pa ukvarja z organizacijo stav, tudi za eurojackpot.

Radovan Šetina je prepričan, da bo kmalu milijonar. FOTO: Aleksander Brudar

Pooblaščenec Loterije Slovenije Valentin Bajuk je glede fotografij, ki jih je Šetina v namen pravdanja že vložil v spis, pred časom na ljubljanskem okrožnem sodišču pojasnil, da sta dva izpisa s spletne strani lottoland, en izpis pa je s spletne strani Loterije Slovenije: »In če primerjate kombinacijo s spletne strani Loterije Slovenije s kombinacijo s spletne strani lottoland, boste videli, da gre za dve različni kombinaciji.«

Kmalu bi lahko bilo znano

»Kako naj bi jaz prišel na neki lottoland, ko v življenju nisem slišal zanj,« mu ni ostal dolžan Šetina, ki je še vedno prepričan, da je na listku novembra 2022 izbral prav številke z dobitno kombinacijo. Tega, da mu glavni dobitek ni bil izplačan, pa naj bi bili, kot trdi, krivi na Loteriji Slovenije. Od podjetja zato na ljubljanskem okrožnem sodišču zahteva 107,896.780,28 evra. Očita mu »dvomljivo ravnanje« v igrah na srečo eurojackpot.

»Hočejo me degradirati. Star sem 73 let in nikakor nisem debil,« je še vedno odločen Šetina in še, da je zelo dober računalničar. »V sredo, 2. novembra, sem pogledal na spletno stran Loterije Slovenije, in so bile objavljene moje številke. Tožena stranka pa me hoče prepričati, da fotografije spletne strani, ki sem jih poslal, niso njihove. Na isti spletni strani, kjer sem pobral rezultate, je izpisan tudi datum žrebanja, ki se ujema z njihovimi rezultati.« Odvetnik Bajuk je temu odločno nasprotoval, saj da so pri vsem skupaj edini relevantni dokaz uradne objave rezultatov žrebanja, ki so dostopne na spletni strani Loterije Slovenije in spletni strani organizatorja igre, to je finske loterije. »Vplačana kombinacija tožeče stranke nikoli ni bila dobitna. Tudi 1. novembra 2022 ne,« je še zatrdil odvetnik.

Kmalu bi lahko sicer bilo znano, kaj je z vpogledom v trdi disk tožnikovega računalnika ugotovil izvedenec. Zgodbo bomo z zanimanjem spremljali še naprej.