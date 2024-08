Leta 1995 so ambasadorji rujne kapljice nazdravili in sporočili: »Častilci vin so na prireditvi v Vipavskem hramu zaznamovali prvo obletnico delovanja Slovenske vinske akademije Veritas in za prvo slovensko vinsko kraljico okronali osemnajstletno Lidijo Mavretič iz Drašičev, dijakinjo četrtega letnika Srednje kmetijske šole Grm pri Novem mestu.« Belokranjka iz vinogradniške vasi je v hipu postala znana Slovenka, ki se je slabo desetletje pozneje celo potegovala za bajno plačano in dokaj lagodno službo evroparlamentarke, a preboj v Strasbourg ji ni uspel. Kazni visoke kot za uboj Življenje pa...