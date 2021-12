Nesebično zapeljejo starejše vrstnike po opravkih

Že tretje leto zapored v naši državi raste in se razvija prostofer, projekt zavoda Zlata mreža, namenjen večji mobilnosti starejših. Projekt, ki temelji izključno na prostovoljstvu, povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Včeraj se je prostoferju pridružila že 74. slovenska občina, občina Šentjernej. Deset prostovoljcev je že opravilo tečaj in tudi preizkusilo vozilo, gre za električno vozilo renault zoe, ki z enim polnjenjem zmore 350 kilometrov.

Prostoferje podpira tudi Javna agencija RS za varnost prometa, zato je v Šentjernej prišla tudi Dragica Sternad Pražnikar iz te agencije, na sliki še Bogdan Krašna iz Avtohiše Krašna, župan Jože Simončič in Miha Bogataj iz Zavoda Zlata mreža. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Zdaj torej projekt povezuje 74 občin, vanj je vključenih več kot tisoč prostovoljcev, imamo pa več kot 14.000 zadovoljnih uporabnikov. Projekt bo rasel tudi prihodnje leto, ko se bo pridružilo vsaj 25 novih občin,« je bil zadovoljen Miha Bogataj, ki vodi humanitarni zavod Zlata mreža, in dodal, da večina uporabnikov kliče prostoferja zato, da pride do zdravnika, bolnišnice, zdravstvenega doma ali lekarne, sledijo vožnje do nujnih opravkov v bankah, občinah, upravnih enotah ter vožnje do trgovin. »Sploh v času, ko smo zaradi covida ukinili javne prevoze, se je število prevozov s pomočjo prostoferja močno povečalo. V našem primeru voznik vedno pelje le eno osebo, lahko tudi njegovega spremljevalca, kaj več pa ne, zato je tak prevoz, kar se možnosti okužb tiče, najbolj varen. Hkrati seveda upoštevamo vsa priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja virusa,« je še poudaril Bogataj.

Klic v klicni center

Vsak, ki potrebuje prevoz, gre predvsem za starejše, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov ali so ti zaposleni, in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, mora poklicati v skupni klicni center 080 10 10 vsaj tri dni prej, preden potrebuje prevoz. »Klicni center ima tudi vlogo koordinatorja, hkrati pa ima vsaka občina popoln nadzor nad vsemi prevozi; od tega, kdo vozi koga, na kakšni razdalji in kam. Je pa prav potreba po prevozih druga največkrat ponudena pomoč starejšim, takoj za druženjem,« je še dodal Bogataj, tudi sam prostovoljec.

74 občin je že vključenih v prostofer.

Tako kot po večini občin, kjer sistem že deluje, je bil tudi v Šentjerneju pobudnik za postavitev tovrstne mreže domače društvo upokojencev. »V Društvu upokojencev Šentjernej že izvajajo program Starejši za starejše, zato so čutili potrebo, da bi nujno potrebovali tudi program za prostovoljne prevoze starejših ljudi, jim tako omogočili večjo mobilnost, socialno vključenost, medsebojno povezovanje ter pomoč. Hitro smo videli, da je njihova pobuda upravičena, in v par mesecih smo uredili vse potrebno, da je avto Avtohiše Krašna iz Škocjana tu, vozniki pa pripravljeni na prevoze,« je bil optimističen župan občine Šentjernej Jože Simončič. Prav tako so pripravljeni prostovoljci, med njimi je bila tudi Cvetka Bratkovič: »Projektu sem se pridružila, ker rada pomagam ljudem, sploh starejšim, ki so osamljeni in potrebujejo pomoč sočloveka.«