Nepozabne melodije so obudile spomine, ogrele srca in napolnile duše (FOTO)

Podobno kot skozi vso leto, v radgonskem Domu starejših občanov (DSO) minevajo tudi decembrski predpraznični dnevi, v objemu pestrega dogajanja, kjer vsakdo najde kaj zase. Poleg adventnih delavnic, peki prazničnega peciva, ki ga stanovalci spečejo skupaj z zaposlenimi, je povsod čutiti nemir prazničnega vzdušja.

Stanovalci, svojci in obiskovalci se udeležujejo kulturno-družabnih prireditev, ki potekajo ob sicer umirjenih popoldnevih. Ena takšnih je bila, ko so DSO Gornja Radgona ponovno obiskali učenci in učitelji Zasebne glasbene šole Maestro, ki so tako sledili pevkam Pevskega zbora DU Negova – Spodnji Ivanjci ter Pevskem zboru Prijatelji iz Murske Sobote.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

S svojimi instrumenti in čudovitimi glasovi so mladi glasbeniki pričarali nepozabne melodije, ki so v teh prazničnih dneh obudile spomine, ogrele srca in napolnile duše vseh prisotnih, med katerimi so bili tudi zastopnik radgonske županje, mag. Marjan Žula, direktorica doma, dr. Suzana Bračič Arcet, ravnateljica ZGŠ Maestro, Melita Vulc, ki so prisotne tudi pozdravili, ter poleg stanovalcev in zaposlenih še drugi obiskovalci.

Tradicionalni koncerti

»Sodelovanje s to šolo je zelo dobro in nekateri njihovi koncerti so že tradicionalni. Tokrat je bil že 15. po vrsti. Našim stanovalcem pomenijo taki dogodki veliko in menim, da jim polepšajo vsakdan v Domu ter dvignejo kakovost njihovega bivanja pri nas«, je v pozdravnem nagovoru povedala direktorica DSO Gornja Radgona, dr. Suzana Bračič Arcet, ki je zahvalila direktorici in ravnateljici ZGŠ Meliti Vulc, saj že 15. let sodelujejo in tako skupaj podpirajo mlade ustvarjalce ter glasbenike v našem lokalnem okolju.

FOTO: Oste Bakal

Prav tako je na lepem sprejemu in sploh sodelovanju gostiteljem v DSO zahvalila tudi ravnateljica ZGŠ Maestro, Melita Vulc, ki je dodala, da je posebej praznični čas tisti, ki prižiga iskrice v očeh in napolni dušo domala vsakogar, ki rad posluša glasbo in uživa ob kulturnih dogodkih. Miklavžev koncert je tudi tokrat izzvenel v prijetnem vzdušju in prisotni so z aplavzom nagradili vse nastopajoče ter povedali, da se že veselijo naslednjih prireditev, ki jih v radgonskem DSO ne manjka.

FOTO: Oste Bakal

Tokrat so sicer s svojimi inštrumenti ali glasom prisotne navduševali: Sabrina Bek Žuvela, Melina Horvat, Eva Krajnc, Neca Rues, Ines Kociper, Taraja Celcar, Neža Kukec, Tara Mlaker, Alina Fridau, Ava Rovšnik, Samo Antolič, Brin Rues in Iva Racman. Njihovi učitelji in mentorji so: Lovro Turin, Leja Ropoša, Blaž Trobas, Martin Rošer, Laura Vučak, Doris Šegula in Mitja Mastnak, klavirska spremljevalka pa Leja Ropoša.

Podarila pianino

Ob tej priložnosti kaže še posebej omeniti zakonca Majdo in Mirka Ferenca s Stavešinskega Vrha, ki sta v slogu prazničnega časa obdarovanja, naredila plemenito dejanje, saj sta Domu starejših občanov Gornja Radgona podarila pianino, ki so ga mladi glasbeniki oz. njihovi spremljevalci prvič uporabili pri Miklavževem koncertu. Direktorica doma se jima je zahvalila in povedala, da zelo cenijo njuno dejanje in da bodo lepo skrbeli za pianino, ki bo prav gotovo velikokrat bogatil kulturne programe v DSO Gornja Radgona.