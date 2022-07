Nepojasnjen pogin 1,5 tone rib v Ljubljani

V reki Mali Graben, ki je pritok bolj znane Gradaščice, je poginilo toni in pol rib, poroča Televizija Slovenija. Ribiči ocenjujejo, da bo potrebnih kar 15 let, da se stanje vrne na prejšnje.

Predsednik ribiške družine Barje Bojan Pregovnik je povedal, da pogin tone in pol rib pomeni veliko ekološko katastrofo.

»Tega se ne da nadomestiti, teh rib se kupiti ne da. Ta tokokrog je končan, kar pomeni, da naslednjih od 10 do 15 let ne bo nobene ribe v Malem grabnu,« je za Televizijo Slovenija povedal predsednik ribiške družine, katere člani so v soboto pozno v noč iskali krivca za pogin.

Ribiči sumijo izlitje strupenih snovi v reko, vendar uradnega razloga za množični pogin še ne poznajo.