Nenavadno dogajanje ob izboru direktorja Zdravstvenega doma Sežana

S Krasa je širšo javnost doseglo anonimno pisanje o dogajanju v Zdravstvenem domu (ZD) Sežana, kjer so marca objavili razpis za novega direktorja svoje ustanove. Kandidat med drugim potrebuje najmanj tri leta izkušenj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih, da bi lahko naslednja štiri leta opravljal mandat direktorja. Razpis – po katerem je svet zavoda ZD Sežana izbral novega direktorja Tilna Pahorja – je prišel prepozno, da se ne bi podaljšala funkcija dosedanje vršilke dolžnosti direktorice, dr. Katje Simunich Knežević, ki se ji je vedejevstvo na papirju izteklo prejšnji mesec. A Simunich Kneževićeva bo ZD vodila vse do oktobra, če ne še dlje!

Junija lani je bila edina prijavljena, vendar ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev; zato so jo imenovali za vršilko dolžnosti direktorice za obdobje do enega leta. Letos pa so prejeli tri prijave, edina ustrezna glede na razpisne pogoje pa je bila tista, ki jo je vložil Tilen Pahor. Anonimno pisanje, ki se ukvarja z dogajanjem v sežanskem ZD, opozarja: »Sedaj se pripravlja v ozadju politična bitka, kako ne podati soglasja k njegovemu imenovanju.« V resnici ta bitka poteka že nekaj časa, in to sploh ne v ozadju.

Za vrati sežanskega zdravstvenega doma se bije boj za prvi stolček. FOTO: Marko Feist

Na mesto direktorice se je ponovno prijavila

Pred tremi tedni, ko je bila 12. redna seja sveta zavoda ZD Sežana (in na kateri so Tilna Pahorja izvolili ter mu določili začetek mandata letošnjega prvega novembra), so kot po vsaki seji javno objavili zapisnik. Zapisnik v sežanskem primeru ne pomeni zapisa poteka seje, ampak zgolj enostavčne sklepe; med njimi pa izstopa navodilo: »Podpredsednica sveta zavoda naj do ponedeljka, 10. 7. 2023, razišče, kdo je pobudnik klicanja, pisanja za podporo v. d. direktorice Katje Simunich Knežević.«

Podpredsednica sveta zavoda je Radica Slavković, sežanska občinska svetnica Liste Andreja Sile in Prevetrimo Kras. Pretirano težkega dela ne bi smela imeti, saj je Katja Simunich Knežević njena kolegica tako iz svetniških kot strankarskih vrst aktualnega sežanskega župana Andreja Sile. Sila sicer ni mogel odgovoriti na naša vprašanja, ker je odsoten.

Dr. Simunich Kneževićeva je za Slovenske novice pojasnila, da se je na mesto direktorice ponovno prijavila, »ker menim, da je vredno projekte, ki sem jih začela, čim prej uspešno zaključiti«. Tudi glede podpore pojasnjuje: »Poleg tega me k temu poziva izredno širok krog podpornikov iz vseh vključenih občin, sodelavcev in tudi pacientov.« In prav v teh drugih občinah se skriva čer, na kateri bi razpis lahko nasedel.

Sedanja v. d. direktorica dr. Katja Simunich Knežević ima vrsto načrtov za prihodnost, a so se člani sveta zavoda odločili za drugega kandidata. FOTO: LinkedIn

Novoizbrani direktor mora namreč prestati še sito občin ustanoviteljic javnega zavoda ZD Sežana. Dasiravno je Simunich Kneževićeva sežanska občinska svetnica, pa ima ZD štiri občine ustanoviteljice, ob Sežani še občine Hrpelje - Kozina, Komen in Divača. »Direktorja Zdravstvenega doma Sežana imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev,« pravi odlok o ustanovitvi ZD Sežana.

Pridobitev glasov treh občin

Za večinsko soglasje bo torej treba pridobiti glasove treh občin, te pa že vnaprej dvigujejo roke: »Direktorja ZD Sežana in v. d. direktorja imenuje svet zavoda zdravstvenega doma in ta vprašanja so za njih in ne zame,« je pojasnila županja Divače Alenka Štrucl Dovgan. Iz tajništva Saše Likavec Svetelšek, županje občine Hrpelje - Kozina, pa je v naš nabiralnik priromal soroden odgovor: »Tako imenovanje novega direktorja kot vsa pojasnila v zvezi s tem so v pristojnosti Sveta zavoda ZD Sežana.« Županji sta se tako izognili odgovoru, kako bo pričakan novoizbrani direktor Pahor v njihovi občini.

1. novembra bi se moral začeti mandat izbranega kandidata.

Samo župan Komna Erik Modic je konkretno opisal okoliščine: »Občinski sveti občin ustanoviteljic dajejo soglasje le imenovanim direktorjem, ne pa vršilcem dolžnosti.« Tako bi ob blokadi izbranega direktorja lahko vedejevstvo trenutne v. d. direktorice teklo še naprej, že za njeno dosedanje podaljšanje pa Modic pravi, da komenski član sveta ZD Sežana »ni podprl takega predloga«.

Simunich Kneževićeva je tako ali drugače polna načrtov ter projektov za ZD Sežana, o sedenju na dveh stolčkih in treh funkcijah – ob v. d. direktorja ZD Sežana in občinski svetnici je še članica odbora za zdravstvo občine Sežana – pa pojasni: »Na ta način lahko še več storim za povečanje dostopnosti zdravstvenih storitev za naše paciente.«