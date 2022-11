Nekoč je bila trajnost

Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold se je letos že drugič prijavilo na razpis Zavoda za varstvo kulturne dediščine za Dneve evropske kulturne dediščine (DEKD) in Teden kulturne dediščine (TKD). Pri muzejski zbirki Prebold skozi čas so pripravili prireditev, posvečeno tednu evropske in lokalne kulturne dediščine. Letošnja naslovna tema je bila vztrajnostna kulturna dediščina. Partnerji prireditve v Občini Prebold so bili Zgodovinsko in narodopisno društvo, Občina Prebold, Čebelarsko društvo Prebold in Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda.

Člani ZND Prebold in zunanji gostje so predstavili klepanje kose, ličkanje (kožuhanje) in vezenje koruze ter predenje volne na kolovratu. Še pred nekaj desetletji je te veščine poznala vsaka kmetija, pomenile pa so tudi družbeno vezivo med vaščani, saj se je po potrebi zbrala vsa soseska in si pri delu medsebojno pomagala.

»Danes, v času sodobnega potrošništva, se vse bolj zavedamo, kaj je nekoč pomenilo živeti in delovati na trajnostni način. Predstavljene oblike trajnostne kulturne dediščine, ki so bile v davnih časih čisto običajne dejavnosti, lahko zdaj pripomorejo k večji kakovosti življenja v lokalnem okolju. Z njimi želimo spodbuditi vsakega posameznika ali celotno skupnost k razmišljanju, kako si povrniti vrednote, ki so nam v preteklosti dajale življenjski smisel in občutek vrednosti ter nas povezovale,« je poudarila predsednica ZND Prebold Nuša Stergar.