Nekdanji poslanec Golobovim povedal svoje in izstopil iz stranke

Nekdanji poslanec SAB in minister Marko Bandelli je izstopil iz Gibanja Svoboda. V odstopni izjavi je med drugim navedel, da mu od pripojitve stranke SAB h Gibanju Svoboda niso dali priložnosti, da bi izpolnil svoje pravice ali dolžnosti v stranki oziroma kakršne koli funkcije.

»Kot podjetnik in desetletje politično aktivni državljan, bivši župan, minister in poslanec imam željo ustvarjati boljše razmere za državljane, trajnostni razvoj in rast našega gospodarstva, predvsem pa delovati za šibkejšo kategorijo, kot so upokojenci ...« je med drugim v izjavi zapisal Bandelli.

Pravi, da Golob ni držal obljube

Bandelli nam je ravno pred dnevi razkril, da mu je Robert Golob osebno obljubljal službo v kabinetu, in sicer za področje malega gospodarstva. »To je moja stroka, saj sem po izobrazbi in znanju podjetnik natanko 32 let. Ukvarjal sem se z mednarodnim poslovanjem, zastopanjem multinacionalk, zgradil uspešno trgovino, zgradil proizvodni obrat za sveže betonske mešanice in lahko prefabrikacijo,« nam je pojasnil Bandelli, ko smo ga vprašali, kaj je počel v času, ko je prejemal nadomestilo, in kaj počne danes.

Nekdanji poslanec nam je še pojasnil, da Golob obljube, ki mu jo je dal, ni držal, od njega niti ni dobil pojasnila.