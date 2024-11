Nekdanji minister verjame, da se lahko zgodi politični preobrat: »Leva vlada je razočarala«

Aktualna slovenska vlada je na oblasti že skoraj dve leti in pol, kar pomeni, da naslednje volitve niso več tako daleč. To še posebej velja, če vlada Roberta Goloba ne bi končala celotnega mandata in bi imeli predčasne volitve. Gregor Virant verjame, da bi lahko na naslednjih volitvah izvolili desnosredinsko vlado.

Obrat na desno se mu zdi nujen

Virant je v oddaji Ob osmih na RTV Slovenija dejal, da vse kaže na desnosredinsko vlado, ki bi morda lahko imela kakšen dodatek leve sredine, saj so po njegovem mnenju razmere idealne za to. »Leva vlada je razočarala, SDS ostaja stabilen in bo verjetno dobil relativno večino, Logar bo nabral nekaj odstotkov na sredini, dokaj stabilna je tudi Nova Slovenija,« je dejal.

Kot pravi, se mu obrat na desno zdi nujen, obenem pa upa, da to ne bo vlada popolne hegemonije SDS. Upa, da bodo koalicijski partnerji poskrbeli za določene zavore in ravnovesja. Pri tem omenja odnos do pravne države, do institucij in do ničelne tolerance do korupcije v lastnih vrstah.

Virant je bil v Sloveniji dvakrat minister, najprej je bil minister za javno upravo v prvi vladi Janeza Janše, kasneje je bil še minister za notranje zadeve in javno upravo v vladi Alenke Bratušek. Pred leti je ustanovil stranko, med politično kariero pa je bil tudi predsednik državnega zbora.