Nekateri se sanaciji smejijo, drugi se zgražajo. Dokler bo držala vezalka, bo tudi cev

Pozornost rekreativcev na poti, ki vodi proti Žrebljevemu hribu in regionalni cesti Trbovlje–Hrastnik, po domače imenovani čez hrib, te dni vzbuja sanacija odseka nad trboveljsko moto progo na Kipah. Poškodba na makadamski poti, po kateri se sicer sprehaja precej ljudi in po kateri kdaj zapelje tudi kolesar, za avtomobile je namreč prepovedana in tudi neprimerna, nekaj metrov nad progo je popravljena sila nenavadno.

Sanacija temelji na moči šnirlca. FOTO: Roman Turnšek

Med eno od zadnjih deževnih ujm, kot povedo sprehajalci, je poškodovalo del betonskega odtočnega kanala, padavine pa so povzročile tudi zdrs zemlje in brežine. Poškodbo so sicer sanirali, a izvedba pri nekaterih vzbuja posmeh, pri drugih pa zgražanje. Nekaj betonskih kosov odtočnega kanala so odvrgli na drugo stran sprehajalne poti in jih tam pustili, praznino, ki je zazevala, pa zapolnili z odtočno cevjo. To pa je postavil mojster posebnega kova, se posmehujejo mimoidoči.

Razmajana

Betonski kanal, ki je prej potekal po tleh, so zamenjali s cevjo, ki teče dvignjeno od tal. Zaradi dolžine in teže ter zato, ker je v zraku, so cev na enem mestu podprli z obtolčenima lesenima palicama, na drugem pa s kamnom. Številnim se že to zdi nenavadno, češnjica na vrhu smetane pa je ta, da so cev na improviziran leseni podstavek privezali kar z vezalko.

Poškodbo so sicer odpravili, a izvedba pri nekaterih vzbuja posmeh, pri drugih pa zgražanje.

Na kratko, odtekanje vode na tem delu oziroma po odtočni cevi zagotavlja kar šnirlc, kot je sicer (tudi trboveljski) domači izraz za vezalko, cev pa je prav tako razmajana. Poleg tega je tudi ožja od kanala in je le še vprašanje časa, kdaj se bo zaradi zemlje, peska, kamenja, vej, listja in drugih materialov, ki jih nosi voda, zamašila.

Odstranjeni betonski kanal, odvržen na drugo stran poti FOTO: Roman Turnšek

Kdo in zakaj je tako saniral kanal, ni znano. Tudi med sprehajalci na priljubljeni relaciji nam ni uspelo izvedeti ničesar o ozadju sanacije, zagotovo pa je umestno vprašanje, koliko časa bo zdržala in kolikokrat jo bo treba še dodatno popravljati. In kdo bo to plačal.

Z vprašanji smo se obrnili na trboveljsko občino, a odgovora nismo dobili.