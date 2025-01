Nekatere dele Slovenije bo znova obiskala zima, voznike že opozarjajo

Ponoči se bodo padavine okrepile in proti jutru od severa zajele večji del Slovenije. Meja sneženja se bo spuščala, zapihal bo severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek dopoldne se bodo padavine umikale proti jugu. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo deloma snežilo, predvsem v južni polovici Slovenije pa večinoma snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Čez dan se bo od severa jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

»V prihodnjih dneh se bo vreme hitro spreminjalo. Po današnji odjugi bo jutri nekatere dele Slovenije znova obiskala zima.

Zaradi severozahodnih višinskih vetrov in lege Slovenije v zavetrju Alp bo glavnina padavin padla severno in južno od nas. Pri nas bodo padavine nekoliko obilnejše le na jugu in jugovzhodu države, kjer se bo meja sneženja dopoldne marsikje spustila do nižin.

Prehodno lahko sneži tudi ponekod drugod po Sloveniji, vendar se bo sneg zaradi majhne intenzitete in pozitivnih temperatur slabo oprijemal tal. V višjih legah bo predvidoma zapadlo od 5 do 20 centimetrov snega, po nižinah pa le ponekod nekaj centimetrov, predvsem na Notranjskem, Dolenjskem in v Beli krajini.

Sneg bo tudi v višjih legah hitro pobralo, saj bomo že v nedeljo popoldne prišli na obrobje obsežnega ciklona, ki se bo čez zahodno in srednjo Evropo pomikal proti Skandinaviji. To pomeni, da bo pri nas spet zapihal toplejši jugozahodni veter,« piše vremenski portal Meteoinfo Slovenija.