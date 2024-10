Nekaj stroškov je nastalo, zdaj predlagatelji referenduma o Jeku 2 s predlogom za njegov preklic

Poslanske skupine, ki so predlagale posvetovalni referendum o projektu nove nuklearke v Krškem (Jek 2), so v DZ vložile predlog odloka za razveljavitev njegovega razpisa. Pod predlog odloka so tako podpisani vodje poslanskih skupin Svoboda, SDS, SD, NSi in poslanca narodnih skupnosti.

O preklicu referenduma naj bi DZ odločal v četrtek

DZ je s skoraj dvotretjinsko večino 10. oktobra sprejel odlok o referendumu o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, ki bi ga izvedli 24. novembra. Na glasovanju bi se vprašanje glasilo: Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?

Referenduma o Jeku 2 ne bo

Opravila za izvedbo referenduma so že stekla, nekaj stroškov je nastalo, v petek bi se morala začeti tudi referendumska kampanja. Vendar pa so mediji v zadnjem obdobju poročali o več negativnih zgodbah v zvezi z Jekom 2 in referendumom o njem, zato so v ponedeljek poslanske skupine, ki so se pod predlog za razpis referenduma podpisale, podporo izvedbi referenduma v tem trenutku umaknile.

Ker je edina pravna pot za preklic referenduma, kot je danes pojasnila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, sprejem odloka o prenehanju veljavnosti veljavnega odloka, so poslanske skupine, ki so prvotno predlagale referendum, zdaj vložile tudi predlog razveljavitvenega odloka.

V sredo bo predlog razveljavitvenega odloka skupaj z zahtevo za izredno sejo DZ za njegovo potrditev, pod katero so se podpisali poslanci Svobode in SD, najprej na dnevnem redu kolegija predsednice DZ, sledila bo obravnava predlaganega odloka na matičnem odboru za infrastrukturo, okolje in prostor. V četrtek naj bi nato DZ na izredni seji dokončno potrdil odlok in tako referendum za zdaj umaknil z dnevnega reda politike.