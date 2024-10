Referenduma o Jeku 2 ne bo

Parlamentarne stranke se po zadnjih dneh, ko so v medijih odmevale negativne zgodbe v zvezi s posvetovalnim referendumom o drugem bloku krške nuklearke (Jek 2), strinjajo, da velja referendum preklicati. Med razlogi za to navajajo pomanjkljivo informiranost volivcev. V Levici so bili sicer proti referendumu že prej.

Poslanska skupina SD je danes že vložila zahtevo za sklic kolegija predsednice DZ, ki bi razpravljal o tem, kakšne so možnosti za preklic posvetovalnega referenduma o Jeku 2, je danes novinarjem v DZ dejala podpredsednica SD Meira Hot. Sejo pričakujejo najpozneje v sredo, saj naj bi bilo treba referendum preklicati do začetka referendumske kampanje, to je do petka.

Kot je utemeljila, so se za to odločili, ker je izvedba referenduma v zadnjih tednih sprožila številne polemike glede informiranosti javnosti, posebej, ker številke, povezane s projektom, še vedno niso znane. Kot je spomnila, je tudi zakonodajnopravna služba DZ opozorila, da je referendumsko vprašanje sugestivno.

Hot je namignila tudi na nedavno predvajanje posnetka na TV Slovenija glede usklajevanj parlamentarnih strank glede vrstnega reda sprejemanja resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in odloka o razpisu referenduma o Jeku 2. Ob tem je branila poslansko skupino SD, ki da je v zvezi s tem vprašanjem takrat podprla postopkovni predlog Levice, da se pred odločitvijo za referendum pridobi mnenje zakonodajnopravne službe. Je pa predsednica DZ takrat razpolagala z različnimi pravnimi mnenji, je spomnila poslanka SD.

Da nimajo dovolj informacij

Nataša Sukič iz Levice je medtem ponovila, da v njihovi stranki že ves čas nasprotujejo izvedbi referenduma. Glede današnjega preobrata s strani SDS je dejala, da so se v trenutni zagati v veliki meri znašli ravno zaradi te stranke, ki je bila ena od »glavnih protagonistk v jedrski koaliciji DZ in je pogojevala tudi vsebine tega zavajajočega referendumskega vprašanja«.

»Zdaj, ko ugotavlja, da se je javno mnenje vznemirilo ob razkritju nekaterih informacij in po današnji anketi, ki jasno kaže, da 60 odstotkov ljudi pač meni, da nimajo dovolj informacij, kar mi ves čas trdimo, se pa očitno umikajo nazaj,« je podčrtala.

Po njenem mnenju vsa razkritja iz preteklih dni povzročajo nezaupanje, nelagodje in zmedo. »Mogoče je pa prav, da v takem razgretem vzdušju dejansko stopi jedrska koalicija v celoti korak nazaj in prespi zadevo ter ugotovi, da čas še ni zrel za referendum,« je dodala Sukić. V Levici bodo sicer vztrajali pri izvedbi referenduma, ampak takrat, ko bodo znane vse informacije o projektu, kar je zapisano tudi v koalicijski pogodbi, je sklenila.

Nestrinjanje z izvedbo

Nestrinjanje z izvedbo referenduma je danes vnovič izrazila tudi nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek. Ocenila je, da predlagatelji referenduma o Jeku 2 volivce postavljajo pred zgodbo, ki je »polna zavajanj in resnih manipulacij«, pa tudi, da je referendumsko vprašanje najbolj vzorčen primer sugestivnega vprašanja, ki vprašanemu že v vprašanju vsiljuje odgovor, kako naj glasuje.

»Tako zasnovanega referenduma se nihče razumen sploh ne more udeležiti, razen tako, da glasuje proti,« je prepričana.

Odločitev SDS, ki predlaga preklic referenduma, je medtem označila kot politično perverzno. »Kot da niso glavni kuharji, ki z referendumsko večerjo nimajo prav nič skupnega - ne pri vsebini resolucije in ne pri vsebini in obliki vprašanja. Pa čeprav so jo prav sami poprali, solili in zamešali,« je poudarila.

V SDS so namreč danes predlagali preklic posvetovalnega referendum o izvedbi projekta Jek 2, ki ga je DZ potrdil za 24. november.