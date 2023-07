Neeksplodirana letalska bomba z železniške končno v skladišču za uničenje

Po uspešni odstranitvi dveh mehaničnih vžigalnikov so sedaj nenevarno letalsko že prepeljali v začasno skladišče, kjer bo počakala na uničenje. Slednjega naj bi izvedli v roku treh mesecev. Pirotehnikoma Aljažu Lebanu in Benjaminu Kreševcu je bombo z odvitjem dveh mehanskih vžigalnikov uspelo onesposobiti že v dobrih 50 minutah.

Če jima to ne bi uspelo, bi onesposobitev bombe nadaljevali z odpiranjem na daljavo, pri tem bi lahko bomba zagorela ali celo eksplodirala. Zato so jo položili v štiri metre globoko skopano jamo, ki so jo ogradili še z balami sena v višini štirih metrov, da bi tako preprečili večjo škodo ob morebitni eksploziji.

Varnost so zagotovili tudi okoliškim prebivalcem. Zato so že v jutranjih urah evakuirali prebivalce na slovenski in italijanski strani državne meje, ki živijo v neposredni bližini najdišča bombe pri železniški postaji. V zbirnem centru, ki so ga organizirali v občinski stavbi v centru Nove Gorice, se je sicer zbralo okrog 15 prebivalcev, ki so se zaradi bližine najdišča morali umakniti, med njimi so bili tudi nepokretni ali starejši slabše pokretni prebivalci.

Bombo so našli na območju železniške postaje. FOTO: Tadej Marušič/ Epvni-gasilska Zveza Slovenije

Novogoriški župan Samo Turel se je na novinarski konferenci ob zaključku uspešno izpeljane akcije zahvalil vsem strokovnim službam, ki so skrbele za varnost in uspešno deaktivacijo bombe. Zaradi varne izvedbe gradbenih del, saj so namreč danes onesposobljeno letalsko bombo našli pri gradnji kanalizacije, je strokovnim službam ukazal nadzor območja, kjer potekajo dela. Še v letošnjem letu pa bodo pirotehniki pregledali tudi travnike v bližini gradbišča, saj je bilo območje novogoriške železniške postaje večkrat tarča angleških in ameriških bombnikov.

Območje v okolici bombe je bilo sicer vse od najdbe v ponedeljek popoldan zaprto in zavarovano. Območje so nadzorovale policijske enote, ki so jih v soboto zvečer presenetili trije, ki so želeli na zaprto območje. Zaradi napada na enega izmed policistov so za napadalca uporabili prisilna sredstva in ga priprli. Sicer pa je bilo po besedah komandirja Policijske postaje Nova Gorica Sejada Jušića ves teden mirno, domačini so spoštovali vse omejitve.

Bombo so našli v ponedeljek ob izvajanju gradbenih del za ureditev kanalizacije na tem območju. Ob kopanju je bager zadel ob bombo in jo ob tem nekoliko poškodoval. Zato je velika sreča že to, da ob tem ni prišlo do katastrofe.

Najdena 250-kilogramska bomba je angleške izdelave in izvira iz časa druge svetovne vojne. Ker je bilo območje železniške postaje in železniške proge večkrat bombardirano tik pred koncem druge svetovne vojne, se lahko zgodi, da bodo tam našli še kakšno neeksplodirano bombo.