Nasedel ji je in se opekel: »Rekla je, da bo oba v luft vrgla«

»Kmalu zatem, ko sem Rolandi napisal SMS, da mi mora vrniti kosilnico in moj osebni avto citroën, me je poklicala po telefonu. Dal sem jo na zvočnik, tako da je tudi moj prijatelj Gregor Hrovat, ki je bil takrat pri meni, slišal, kaj je govorila. Rekla je, da bo oba v luft vrgla, da bo tudi mojo hišo vrgla v zrak. Seveda sva se oba ustrašila. Počutil sem se ogroženega, saj je bila takrat res agresivna in zmožna vsega,« je pred dnevi na trebanjskem okrajnem sodišču dejal Slavko Purič, ki je kot mnogi drugi moški nasedel čarom Rolande Hočevar, saj je naivno upal, da se bo ogrela zanj.

Še vedno plačujem njene dolgove. Zdaj sem čisto bos, brez dohodkov.

Pa ga je le grdo okoli prinesla. »Še vedno plačujem njene dolgove. Zdaj sem čisto bos, brez dohodkov. Ne dobim ne penzije ne socialne, še dobro, da sem imel nekaj prihrankov,« je potarnal pred trebanjskim sodiščem. Rolanda mu je govorila, da se ločuje in da bo v ločitvenem postopku dobila 30 tisočakov, tudi zato ji ga je uspelo prepričati, da ji je kupil pet telefonov višjega cenovnega razreda, zdaj mora zanje vsak mesec plačati 150 evrov, čeprav je brez prihodkov.

Za njegov avto citroën C4 mu je obljubljala, da ga bo odpeljala in temeljito očistila. Dal ji je ključe, potem pa avta ni vrnila. »Kasneje sem ga dobil nazaj prek policije, poškodovanega. Imel je razbito luč, odbijač in blatnik. Za dva tisoč evrov škode je bilo,« je navajal. In dodal, da naj bi ga prinesla okoli za več kot 34.000 evrov, tak znesek je zaradi bagra, ki ga je odpeljala s partnerjem.

Še dve čakajoči kazni

45-letna Rolanda prihaja iz romskega naselja Vejar pri Trebnjem, a ima bivališče prijavljeno na Golievem trgu 5 v Trebnjem, torej v prostorih upravne enote, začasno pa biva na Igu, v zaporu. Tam prestaja 14-mesečno zaporno kazen zaradi goljufij, saj je zapeljala tri samske moške, med njimi celo 87-letnika, in jih opeharila za 45.000 evrov, a je po oceni sodišča dokazljiva škoda občutno nižja.

16 mesecev aresta ji je dosodil sodnik, ker je okradla 73-letnika, ki je upal na spolni odnos z njo.

Zdaj je Hočevarjeva stopila pred sodnico Tadejo Predanič zaradi kaznivega dejanja grožnje, tožilka Renata Brodarič Trentelj pa ji je v primeru priznanja krivde glede na njeno predkaznovanost ponudila tri mesece zapora. V primeru priznanja tudi ne bo predlagala preklica pogojne kazni iz Krškega, a tu je prišlo do nejasnosti, saj je Hočevarjeva prepričana, da je to isto pogojno kazen preklicalo že novomeško sodišče.

Ker njen zagovornik Gorazd Novak iz odvetniške pisarne Marije Vrisk, ki Hočevarjevo zastopa prek brezplačne pravne pomoči, ni dobil celotnega spisa, je prosil za preložitev naroka, a iz razprave je bilo očitno, da obdolžena ne beži pred odgovornostjo.

Rolandino bivanje za zapahi bo trajalo še kar nekaj časa. Ima namreč še dve čakajoči kazni za skupaj štiri leta zapora, čakajo pa jo še drugi kazenski postopki. Obsojena je že bila zaradi goljufij in tatvin. Ena odmevnejših kazni je bila sodba, s katero jo je sodnik okrožnega sodišča v Novem mestu Peter Žnidaršič v zapor poslal za 16 mesecev, ker je okradla 73-letnika, ki je upal na spolni odnos z njo.

Ko si je v gozdu pri svojem avtu že slekel hlače do kolen, je ona vzela denarnico iz predala, v kateri je bilo 1500 evrov, in jo ucvrla. Gospodu ni ostalo drugega, kot da gre, seveda nepotešen, na policijo in pove, kaj se mu je pripetilo. Sodnik ji je ob preklicu dveletne pogojne kazni s krškega sodišča zaradi tatvin izrekel enotno kazen tri leta zapora.