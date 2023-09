Vodstvo ljubljanske Pediatrične klinike je glede smrti dveh otrok s hudo srčno napako, ki sta 12. in 14. julija umrla po posegih v Izraelu, sprožilo izredni zunanji strokovni nadzor šele, ko je informacija prišla v javnost. Zdi se, kot da bi hoteli zadevo pomesti pod preprogo. Javnost je o tragičnih izidih zdravljenja izvedela šele ta torek, ko so pred kamere stopili starši umrlih otrok. Ti se sprašujejo, ali bi bila Aisha Nur in Luka še živa, če v ljubljanskem kliničnem centru (UKC) ne bi bilo notranjih trenj. Zaradi njih je namreč sodelovanje s kliniko najprej prekinil češki kardiokirurg Ro...