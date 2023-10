Ni hujšega za starše, kot če njihov otrok na svet priveka pod pezo bolezni. V takšnem položaju sta se znašla 38-letna Primorka Izabela Miklavčič Germ in 46-letni Štajerec Roman Vinder, ki sta se ustalila pri Novi Cerkvi pri Vojniku na Celjskem. Rodile so se jima štiri hčerke: Nuša ima 15 let, Lara pet, Urška tri, Maja pa ima komaj 15 mesecev, vendar že toliko za sabo. Že od rojstva se namreč bori za ozdravitev. Avgusta lani so postavili diagnozo BRR-sindrom, ki so jo potrdili v Salzburgu. Kot nam je zaupala mama Izabela, kuharica v Slovenski vojski, so v 37. tednu nosečnosti z Majo odkrili š...