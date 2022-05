V tem slovenskem kraju se bo za vikend zgodila masovna prometna nesreča

»Preko vikenda se bo v Postojni zgodila masovna nesreča v prometu!« se glasi napoved zavoda Reševalni pas, ki ljudi ozavešča o varnosti v prometu, predvsem pa o pomembnosti vzpostavitve reševalnega pasu v primeru zastojev na slovenskih avtocestah.

Kot pojasnjujejo, gre za izobraževanje v organizaciji PGD Postojna in tamkajšnjih reševalcev , ki je namenjeno vsem intervencijskim službam, ki se tudi v resničnem scenariju odzovejo na tak klic. »Bogate izkušnje s terena, ki jih omenjeni enoti imata, bodo tokrat uporabili za namen izobraževanja in Zavod Reševalni pas je seveda zraven in bo zraven tudi na samem seminarju, saj vedno podpiramo take ideje,« so zapisali.

V soboto v dopoldanskih urah se bo v Postojni odvila večja vaja, na kateri bodo poleg služb zdravstva in gasilstva sodelovali tudi 3 helikopterji.

V dveh letih kar dve masovni prometni nesreči

Na primorski avtocesti je leta 2016 prišlo do verižnega trčenja, v katerem je bilo udeleženih okoli 70 vozil. V nesreči so umrli štirje ljudje: 60-letni Vrhničan, 19-letna Ljubljančanka, 63-letni državljan Romunije in 30-letni državljan BiH. Več kot 30 je bilo ranjenih. Dve leti pred tem pa je pri Postojni prišlo do trčenja 51 vozil. V masovni nesreči je bilo udeleženih 120 ljudi, ena oseba je umrla, 29 pa je bilo ranjenih ranjenih