Napake? DVK preverja referendumsko glasovanje na nekaterih voliščih

Državna volilna komisija (DVK) je pri pregledu izidov referendumskega glasovanja za štiri volišča ugotovila, da bistveno odstopajo od izidov na drugih voliščih znotraj istega volilnega okraja. Kot so pojasnili, so pristojne okrajne komisije že pozvali, da konkretne primere preverijo. Medtem se nadaljuje štetje glasovnic po pošti.



Pri podrobnem pregledu izidov glasovanja je Državna volilna komisija (DVK) ugotovila odstopanja na enem od volišč v Novi Gorici ter v Ljubljani na dveh voliščih Moste-Polje in enem za Bežigradom. Okrajne volilne komisije, ki so pristojne za posamezna volišča, so obvestili in pozvali, naj konkretne primere preverijo, so zapisali na DVK. »Če je prišlo do ugotovitve napačnega izida (s strani volilnega odbora) ali napačnega vnosa izida (s strani okrajne volilne komisije), naj to ustrezno popravijo oziroma sami ugotovijo izid glasovanja na teh voliščih.« Ob tem so poudarili, da trenutno objavljeni izidi teh popravkov izida glasovanja ne vključujejo, in da bodo ugotovljeni izidi na teh voliščih upoštevani pri prikazu izida glasovanja skupaj z izidi glasovanja po pošti v Sloveniji.



DVK bo novi delni izid glasovanja na nedeljskem referendumu, ki bo vključeval tudi izid glasovanja po pošti v Sloveniji, objavila v sredo, predvidoma po 17. uri. Po preštetih 99,97 odstotka glasovnic sicer prvi neuradni rezultati kažejo, da je 86,6 odstotka volivcev v nedeljo odločno zavrnilo novelo zakona o vodah, glas za jih je oddalo 13,4 odstotka. Volilna udeležba je bila 46,15-odstotna.

