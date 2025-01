»Po 11 letih prostovoljnega dela v vaški skupnosti in v lokalni iniciativi za reševanje romske problematike, ki bi jo morala država rešiti že zdavnaj, sem zdaj dobil celo kazen za kršenje javnega reda in miru – čeprav sem bil jaz žrtev napada skupine Romov. Zdaj sem v očeh policistov jaz kršitelj,« je začel svojo grenko izkušnjo opisovati Andrej Brečko iz Mihovice pri Šentjerneju. Pred dnevi je namreč dobil položnico, ker da je kršitelj javnega reda in miru. Kazni 250 evrov je treba prišteti še 40 evrov sodne takse. »V Ljudski iniciativi Šentjernej smo bili mnenja, da nima smisla zgubljati en...