Napadi zveri: na Gorenjskem imajo največ težav z volkom

Gorenjski kmetje so na okrogli mizi v Kranju izpostavili probleme z napadi volkov in zaradi prepovedi vožnje s traktorji na nekaterih cestah. Člani Sindikata kmetov Slovenije pa so predstavili tudi prizadevanja za uresničitev drugih zahtev kmetov, pri čemer je naslednji sestanek z ministrstvom predviden v ponedeljek.

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved je spomnil, kaj so z letošnjimi protesti dosegli in kako daleč so pogajanja o še nerešenih zadevah. Kot so ocenili v sindikatu, so s protesti pokazali, da so enotni, vendar pa sami učinki še niso takšni, kot bi si želeli. Med drugim zahtevajo, da se najboljša kmetijska zemljišča zaščitijo, da se sredstva skupne kmetijske politike obdržijo v kmetijstvu, da se izplačila uskladijo z inflacijo in da prehranska varnost Slovenije postane prioriteta.

Kot je povedal, je v ponedeljek predviden sestanek na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, čeprav se bojijo, da pravega sogovornika z vladne strani še ne bodo imeli. Predloga sporazuma, ki ga je pripravilo ministrstvo, po Medvedovih besedah ne bodo podpisali. Od ministrstva in novega ministra bodo želeli, da ponovno skupaj pregledajo zahteve in da se sprejmejo pogoji, ki so bili že dorečeni, o ostalih pa, da se pogovarjajo dalje.

Med perečimi problemi

Član izvršnega odbora sindikata Milan Strmšek je pojasnil, da so pogajanja zastala že avgusta, najprej zaradi počitnic, potem zaradi menjave na čelu ministrstva. Pričakuje, da bo ponedeljkov sestanek bolj vljudnostne narave in da se bodo morali kmetje še trdo boriti za svoje pravice.

Glede dosedanjega izkupička so zadovoljni predvsem glede dogovora, da se bodo v ukrepe za območje Nature 2000 kmetje vključevali prostovoljno. Podpredsednik sindikata Boris Orešek je prepričan, da gre za precedens, saj z njim prekinjajo dosedanji režim obveznega izpolnjevanja pogojev. »Če bo država sedaj hotela, da se neka stvar izvaja, potem bodo morali biti pogoji takšni, da bodo kmetom ustrezali,« je poudaril.

Med perečimi problemi še naprej ostajajo napadi zveri, pri čemer imajo na Gorenjskem največ težav z volkom. Kot je izpostavil Stane Bergant, je zadeva zelo spolitizirana, dejansko pa so bile narejene študije, da varovanje pašnih živali pred volkom v alpskem prostoru ni mogoče. Da predpisani ukrepi za zaščito živali ne učinkujejo, kažejo tudi nedavni novi napadi volkov.

Andrej Ogrin je pojasnil, da je bil letos močno dejaven pokljuški trop, ki ima na vesti 12 napadov, evidentirano pobitih pa je bilo okoli 50 pašnih živali. Pri tem bi bilo treba urediti, da se odškodnina plača tudi za tiste živali, ki so izginile. Iz narave je bilo letos na Gorenjskem odvzetih šest volkov, od tega štirje križanci iz čezmejnega tropa. En volk je bil ustreljen v Krnici, eden pa povožen v Bohinju.

Kot je izpostavi Ogrin, je bilo izvedenih veliko aktivnosti za pridobitev dovoljenj za odstrel. Vendar pri reševanju problematike niso uspešni, zato ovčerejci obupavajo. »Do začetka nove pašne sezone je treba zadeve z novim ministrom razčistiti, da se bo zadeva v prihodnjem letu rešila, sicer ovčereje v slovenskih Alpah čez dve leti ne bo več,« je opozoril Ogrin.

Zlasti na širšem območju Kranja pa kmete razburjajo znaki, ki na različnih cestah prepovedujejo vožnjo s traktorji. Kot opozarjajo kmetje, se jih neupravičeno preusmerja s cest na druge prometnice, kjer je veliko pešcev, kolesarjev in drugih uporabnikov.

Predlagali so, da vsaj za novejše, sodobnejše in večje traktorje, ki dosegajo hitrosti 35 kilometrov na uro, te prepovedi ne bi veljave. Vendar ministrstva za infrastrukturo s pobudo niso prepričali.