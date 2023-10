»Prakso z volkovi hitreje nabiraš, če si prizadet,« je moral znova ugotoviti Peter Torkar, župan občine Gorje na Gorenjskem. Kajti samo septembra so volkovi na pašniku na robu vasi Krnica pokončali tri plemenske ovce, v vasi Grabče so zmrcvarili eno ovco, v vasici Kupljenik pa so se lotili mladih telet. Ta teden so se zveri spustile vse do centra občine Gorje, kjer je tekla ovčja kri. Blizu vrtca in šole Domačinka Mateja Reš ima ekološko kmetijo Vrt okusov, ki meji s pašnikom, kjer so volkovi imeli svojo krvavo gostijo. Ko je v sredo zjutraj pospravljala pri kozolcu, je opazila veliko ptic, ...