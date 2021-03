Napad na Alenko Bratušek in poslanca: To je nedopustno

, ki vodi stranko SAB, je na twitterju izrazila ogorčenje nad vandali, ki so se lotili plakata njihovega poslanca in table, ki označuje mariborski sedež stranke. S fotografij je razvidno, da je nepridiprav čez obraz poslanca SABnapisal sovražne besede, med drugim tudi, naj se »cvre v peklu«. Bratuškovi pa je sporočil, »naj nam ne dela škode«.Bratuškova je tovrstno početje ostro obsodila, enako pričakuje tudi od koalicijskih poslancev. »Napadi, žalitve in ustrahovanja poslancev opozicije so nedopustni. Tudi ko je šlo za koalicijske poslance, sem zapisala enako. Upam, da bodo te mazaške akcije obsodili tudi člani koalicije.«Prejšnji teden pa so del javnosti razburjale nalepke na različnih objektih, ki označujejo prepoved pripadnikom stranke SDS. Najprej se je ta pojavila na vratih celjskega lokala , nato pa še v Savskem naselju , kjer med drugim domuje borčevska organizacija.