Celjski lokal SDS-ovcem prepovedal vstop? Razkrivamo ozadje incidenta (FOTO)

Na teh vratih se je pojavila nalepka, ki je mnoge razburila. FOTO: Š. R.

Po družbenih omrežjih je zaokrožola fotografija, ki naj bi nastala na vhodu v celjski lokal. Na vratih se je pojavila nalepka z znakom stranke SDS, ki je obkrožen in prečrtan, spodaj pa piše vstop prepovedan. Nekateri uporabniki Twitterja so se zgražali nad lastnikom lokala, a kot smo ugotovili na terenu, je zgodba povsem drugačna, kot je morda videti na prvi pogled.Vrata poslovnega prostora, kjer se je znašla domnevno sporna nalepka, pripadajo frizerskemu salonu (ime hranimo v uredništvu). Ob našem prihodu so bili tam zgroženi, saj ne morejo verjeti, da jim takole »podtikajo takšne politikantske poteze«. Po besedah tamkajšnjih zaposlenih, je v četrtek omenjeni znak nalepila skupina mladih, na fotografiji pa se v odsevu vidi, kako so se ob tem hihitali. Zaposlene so nalepko odstranile takoj, ko so jo opazile.Vodja frizerskega salona ne more verjeti, da se mora v teh težkih časih, ko se borijo za preživetje, ukvarjati še s takšnimi zadevami. Razmišlja celo, da bi o incidentu obvestila policijo.