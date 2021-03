Prepovedan vstop SDS: Hojs zgrožen, borčevska organizacija pojasnjuje (FOTO)

Sama ideja se mu ne zdi sporna

Prejšnji teden je del javnosti razburila nalepka na vhodnih vratih celjskega lokala, ki je označevala »prepovedan vstop SDS«. Tokrat pa se je enak znak pojavil na vhodnih vratih doma skupnosti v Savskem naselju, kjer ima sedež tudi krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja. Na to se je odzval tudi notranji minister, ki je na twitterju zapisal: »Ni potrebno daleč, da ugotoviš, kdo razdvaja, deli in izključuje.«Za komentar smo prosili, ki je predsednik krajevnega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Savsko naselje. Kot je pojasnil, je fotografija nastala pred vhodnimi vrati Doma skupnosti v Savskem naselju, kjer med kakšnim ducatom organizacij gostujeta tudi krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Savsko naselje ter Knjižnica partizanske in borčevske literature Savsko naselje.»Nalepka, ki jo opisujete, je bila res nalepljena na zunanjo stran vhodnih vrat objekta,« je potrdil Stariha in zagotovil, da je ni nalepil nihče od članov njihove organizacije. Kot pravi, pa sam opaža, da se enaka nalepka že nekaj tednov pojavlja po vsej Ljubljani.»Osebno se mi tovrstna ideja sicer ne zdi sporna, saj je pomen takšnega sporočila treba razumeti simbolno in ne vsebinsko, črkobralsko. Menim, da članom in podpornikom SDS nihče ni imel namena de facto preprečiti vstopa v svoje prostore, pravi namen je, predvidevam, opozoriti na neprimerno, rasistično, seksistično in ksenofobno vedenje največje vladne stranke,« je še dejal predsednik Stariha.