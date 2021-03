Poslanec SAB izgubil živce: Ti si tak kreten, da mu ni para

Sončno nedeljsko popoldne je marsikdo izkoristil za sprehod v naravi ali za počitek. Prav nič spokojno pa ni bilo na twitterju, kjer so si v lase skočili predstavnika SAB in predsednik državnega sveta (DS). Generalni sekretar SABje objavil sporočilo, v katerem mu je predsednik DSočital, da si je ustvaril lažen elektronski naslov, od tam pa pošiljal lažne informacije, češ da se štirje predsedniki v resnici sploh niso cepili. To je privedlo do pravega besednega spopada.»Vi ste primer osebe, ki ni dorasla funkciji, ki jo opravlja, žal. Z vašim delovanjem delate škodo državnemu svetu in vsem predstavnikom. Vse dobro,« je Kovšci dejal Pavlič, a mu ta ni ostal dolžan: »Bom dorasel, ko bom bežal pred policisti v parlament? Morda tedaj, ko se bom z vojsko trolov spravil diskreditirat nekoga z lažnimi obtožbami? Morda tedaj, ko se bom delal neumnega, ko bo moj poslanec zmerjal migrante z golaznijo? Toliko masla imate na glavi, pa delite moralo?«Nato pa se je vmešal še poslanec SAB, ki ni izbiral besed (nelektorirano): »Kovšca, pa toži me, res me ne zanima. Ti si tak kreten, da ga nimaš para. Sramota državnega sveta. Politično pristranska oseba, ki nisi dorasel funkcijie ki ti je bila dana, tudi hvala meni. Prevzamem vso odgovornost za te izjave.«