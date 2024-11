Najstarejša trta ima 151. potomko

•Le nekaj deset metrov od prizorišča velikega martinovanja v Gornji Radgoni je na Martinovo soboto, in sicer na dvorišču Doma penine Radgonskih goric, potekal še posebno svečan dogodek. Tik ob mostu čez reko Muro so namreč zasadili potomko najstarejše trte na svetu, žametovke oziroma modre kavčine z mariborskega Lenta.

Kot je ob tem poudaril direktor Radgonskih goric Borut Cvetkovič, je zasaditev stare trte njihova naravna zaveza, da ob osnovni dejavnosti vinogradništva razvijajo tudi vinski turizem in ustvarjajo vinsko turistično destinacijo. Kot najstarejši peničarji v Sloveniji želijo gostom v sklopu ogledov kleti predstavljati tudi najstarejšo trto, ki jo imajo v vinorodni Štajerski. Tako jo želijo ponesti med številne mednarodne goste, ki obiskujejo Dom penine in njihov bistro.

Svečani dogodek je potekal na dvorišču Doma penine Radgonskih goric.

Napoved butičnega turizma

»V Domu penine že od leta 2012 razvijamo vinski turizem in sprejmemo 15.000 gostov iz Slovenije in tujine na leto. Zdaj pa želimo to našo deželo samo še trdneje postaviti na svetovni vinski zemljevid,« je dodal Cvetkovič. Po njegovih besedah vidijo uspešnost v tem, da bodo stvari usklajeno počeli skupaj in ne vsak zase v svojem vinogradu, za čez dve leti pa je v sosednji stavbi napovedal še butični penzion, kjer bodo goste razvajali s petzvezdičnimi doživetji.

Med številnimi vinogradniki, ljubitelji vina, vitezi in drugimi gosti so bili tudi vinska kraljica Taja Zupan ter županja in župana občin Gorja Radgona, Bad Radkersburg in Maribor Urška Mauko Tuš, Karel Lautner in Saša Arsenovič, prav slednji pa je z zadovoljstvom ugotovil, da je sv. Martin še kako povezan s Slovenijo, a ne le z vinom.

Od leta 2004 je vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov.

Mladi štrkec

Prisotne je pozdravil tudi skrbnik najstarejše trte na Lentu Stane Kocutar. Gostitelj Cvetkovič se je Arsenoviču zahvalil, da jim je Mestna občina Maribor podarila trs v oskrbo. Od leta 2004 je najstarejša trta vpisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov in je največja turistična znamenitost Maribora, njene potomke pa rastejo po vsej Sloveniji pa tudi po svetu. Radgonska je natanko 151. z uradnim certifikatom. In kot je dejal Saša Aresnovič, jo bodo z veseljem delili naprej, sploh vsem tistim, ki si to zaslužijo, tako kot si zaslužijo tudi v Radgonskih goricah in v mestu penine in sejmov.

Svečano zasaditev najstarejše trte, kjer je ta čast pripadla omenjenim trem županom, zraven sta bila še Cvetkovič in Kocutar, so popestrili s pokušnjo mladega vina štrkec – radgonska ranina ter preostalih odličnih radgonskih penin.

Za glasbeno popestritev je poskrbela vokalna skupina Urban iz Maribora pod vodstvom Bojana Goriča. Potem so se vsi prisotni preselili v Kerenčičevo ulico, kjer se je uradno začelo 29. martinovanje v Gornji Radgoni.