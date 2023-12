Najprej omejili premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zdaj bo država plačala škodo

Vlada je omejila višino premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri 35,67 evra, zaradi česar so trije ponudniki skočili v zrak, saj da je to krepko premalo za pokrivanje dejanskih stroškov.

Danes je vlada potrdila uredbo, s katero so zavarovalnice upravičene do nadomestila za pokrivanje razlike od 35,67 evra do tistega zneska, ki predstavlja neposredne stroške zavarovalnic. »Zna biti različen znesek,« je dejal minister za finance Klemen Boštjančič.

A uredba, tako minister, govori tudi to, da zavarovalnice, ki bodo to nadomestilo uveljavljale, se bodo hkrati odpovedale uveljavljanju drugih pravnih sredstev zoper Republiko Slovenijo.