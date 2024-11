Najbolj priljubljeno družinsko smučišče v Sloveniji je 15. novembra 2024 začelo spletno predprodajo (ta bo na voljo do 10. decembra) sezonskih in dnevnih smučarskih vozovnic.

Iz centra Cerkno so sporočili, da ostajajo smučišče z najboljšim razmerjem med ponudbo in ceno: »Mnoge na smučišče Cerkno vežejo najlepši spomini; na Črnem vrhu nad Cerknim smo se naučili smučati, tam smo uživali z družino in preživljali zimske šolske počitnice. Da bi lahko ustvarjali še lepše spomine, smo na Cerknem v zadnjih dveh letih smučarski center še izboljšali. V sodelovanju s tujimi strokovnjaki iz avstrijskega podjetja Doppelmayr, ki velja za enega vodilnih svetovnih proizvajalcev žičniških naprav in sistemov za transport in varnost na gorskih območjih, smo obnovili žičniški sistem ter vgradili najsodobnejši nadzorni sistem in krmiljenje. Po popolni obnovi se na smučišču ponovno odpira tudi proga Lom, česar se veselijo predvsem izkušeni smučarji.«

Na smučišče prihajajo domači in tuji klubi in šole. FOTOGRAFIJE: Smučišče Cerkno

Nadgradili so tudi gostinsko ponudbo v samopostrežni restavraciji Alpska Perla na vrhu smučišča in otroški poligon na smučišču. Alpska Perla z restavracijo in prostornimi apartmaji je idealna lokacija za vse ljubitelje zimskih radosti. Odlično opremljeni apartmaji, ki sprejmejo do enajst oseb, so odlična priložnost, da se zjutraj s praga neposredno zapeljete po pobočjih smučišča. Idilična lokacija sredi narave je odlična izbira tudi za silvestrska praznovanja zaključenih družb ali aktivni oddih za vse, ki iščejo popolna doživetja.

Dodajajo, da cen ne bodo dvigali. »Medtem ko druga slovenska smučišča že v predprodaji dvigajo cene smučarskih vozovnic, smo se na smučišču Cerkno odločili za drzno potezo: cene ostajajo nespremenjene,« je odločen lastnik smučišča Marjan Batagelj. »Najbolj priljubljeno veliko smučišče v Sloveniji je namenjeno družinam, zato jim stopamo korak naproti. S ponosom ohranjamo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.«