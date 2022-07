Naj živi večno rudarski srečno

Rudarji nekdanjega rudarskega revirja Zabukovica–Liboje so tudi letos proslavili dan slovenskih rudarjev, ki se praznuje v spomin na petdnevno gladovno stavko, ki so jo 3. julija leta 1934 začeli zasavski rudarji. Udeleženci praznovanja so se najprej zbrali pred Domom svobode Griže, kjer so rudarji ob zvokih pihalne godbe prejeli tudi rdeče nageljne in nato v stroju odšli v letno gledališče Limberk. Predsednik Etnološkega društva Srečno dr. Jože Hribar je predstavil zgodovino rudarstva; letos mineva že 57 let od zaprtja rudnika Zabukovica in 51 od zaprtja rudnika Liboje.

Letno gledališče Limberk je vsako leto tudi prizorišče praznovanja rudarskega praznika. Foto: Darko Naraglav

V kulturnem programu sta nastopili združeni pihalni godbi Liboje in Zabukovica. Obe sta častitljivi jubilantki: Godba Zabukovica, katere umetniški vodja je Boštjan Mesarec, praznuje letos 142 let, Godba Liboje, katere umetniški vodja je Damir Fajfar, pa 88. Ob njihovi glasbi so plesale Libojske mažoretke, nastopili so še Rečički ljudski pevci, nekdanji knapi, ki nastopajo v rudarskih uniformah, vsestranska kulturnica Olga Markovič, ki je postregla z zanimivimi prigodami iz knapovskega življenja, oktet Zabukovčani in ansambel Planinski odmev. Po tradicionalnem skupnem nastopu godb iz Zabukovice in Liboj se je nadaljevalo prijetno druženje ob knapovski malici, jabolčniku, pivu … Tako kot nekoč.