Nagrajena kmetijska mehanizacija in oprema na 62. Agri (FOTO)

V Gornji Radgoni je od 24. do 29. avgusta potekal že 62. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. To je največji in najpomembnejši tovrstni sejem v tem delu Evrope. Sodelovalo je 1720 razstavljavcev iz 35 držav, ki so ponujali vrhunsko tehniko, opremo in sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo. Sejem Agra se je razprostiral na 70.800 m2 razstavnega prostora, od tega je bilo 18.000 m2 v halah, 34.500 m2 zunanjih površin, 3000 m2 je bilo namenjenih razstavam živali in 15.300 m2 je bilo vzorčnih nasadov, manež in prireditvenih prostorov.

25 nagrad so podelili na področju traktorske tehnike.

V okviru sejma so se odvijala strokovna in stanovska srečanja, posveti, delavnice itd. Pred dogodkom so potekala tudi ocenjevanja prijavljenih proizvodov, kot so mleko in mlečni izdelki ter rastlinski nadomestki, sokovi, brezalkoholne pijače in embalirane vode, meso in mesni izdelki, vino, medene pijače, med ipd.

Stiga A1000 autonomous je nova robotska kosilnica, avtonomna, opremljena z napredno tehnologijo AGS, brez omejitvenega kabla. Ima brezkrtačni motor, deluje do 45-odstotnega nagiba. Namenjena je košnji do 1500 kvadratnih metrov površine. Cena: 2499 evrov. FOTO: Tomaž Poje

Kmetijska mehanizacija

Za rubriko Obrati pa so pomembna ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme. Ocenjevanje prijavljenih strojev je potekalo 22. in 23. avgusta 2024 pred začetkom sejma. Sodelovalo je 15 podjetij, komisija je ocenila 24 prijavljenih eksponatov. Strokovno komisijo so sestavljali predsednik doc. dr. Peter Vindiš s fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru in člani: doc. dr. Marjan Janžekovič in doc. dr. Peter Berk, oba s fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru​, doc. dr. Aleš Belšak s fakultete za strojništvo v Mariboru in kmetovalec Drago Cetl.

Italijanski robot Black Shire 3075 ima 75 KM motor za proizvodnjo električne energije in možnost priklopa delovnih priključkov tako spredaj kot zadaj. Spredaj je bil mulčer za medvrstno obdelavo trajnih nasadov, zadaj po odmične krtače za vrstno obdelavo nasadov. FOTO: Tomaž Poje

Eksponati, ki so bili ocenjeni po pravilniku, so bili nagrajeni z enim šampionskim naslovom, 14 zlatimi in 10 srebrnimi medaljami. Komisija je podelila šampionsko nagrado za novi proizvod domače proizvodnje izdelku Tridem linija poliestrskih cistern Polycis ljutomerskega podjetja Farmtech, d. o. o.

Termodron zastopa navigacijske sisteme FJD. Zlato medaljo je dobil za sistem FJD AS2, ki je namenjen za traktorje, ki že imajo predpripravo za navigacijo. Ni potrebna menjava volana, ni menjave ventilov. Omogoča samodejno vožnjo in samodejni U-zavoj. Ima povezljivost isobus, 2,5-cm natančnost obdelave tal, različne vodilne linije in uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku. FOTO: Tomaž Poje

V tem prispevku bomo ob slikah prikazali zlate medalje za »traktorsko« tehniko. Interexport, d. o. o., je komisijo navdušil s traktorjem Fendt 600 vario (zlata medalja). Termodron sodobne tehnologije, d. o. o., je dobil zlato medaljo za navigacijo za traktorje s predpripravo FJD AS2. Ascon, d. o. o., iz Kopra pa si je prislužil zlato medaljo z robotskim traktorjem Black Shire RC3075. Darko Opara, s. p., je dobil zlato medaljo za robotsko kosilnico Stiga A1000 autonomous. Bolj podrobno bomo o posameznih zlatih nagrajencih pisali v naslednjih tednih.