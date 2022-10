Naglavne lučke čakali uro in pol (FOTO)

Teče 858. leto od prve omembe Maribora v uradni listini. Na svoj praznik se štajerska prestolnica zahvali svojim velikim občanom z najvišjimi priznanji, zlatim grbom in podelitvijo nazivov častni občan. Potem sledi zabava na petih gričih okoli mesta.

Žan Hauptman je navduševal v Kamnici.

Letos je bilo prvič, da sta prestižni naziv častni občan prejela kar dva. Še vedno naša najuspešnejša tenisačica vseh časov in leta 1977 tudi zmagovalka Rolanda Garrosa v Parizu Mima Jaušovec in Alfi Nipič, nekdanji pevec zasedbe Ansambel bratov Avsenik ter človek, s čigar uspešnico se poslavljamo od starega leta.

Gibanica je za en dan izpodrinila hamburgerje in pice.

Ža lani so v kabinetu župana Saša Arsenoviča dobili zamisel, da bi praznik mesta Maribor zaznamovali tudi s petimi koncerti na petih mestnih gričih. Na Piramidi, na malečniški Gorci, v Kamnici, Meranovem in Trikotni jasi na Pohorju. Bistvo druženja je ponudba hrane, pijače in glasbe iz mesta ob Dravi.

Leopold I. postaja največji junak mariborske mladine.

Meranovo je tudi letos pripadlo Zoranu Predinu, Trikotna jasa Akustičnemu orgazmu, Piramida lokalni rap sceni (Leopold I. in Emkej) ter Neži Jarc, vinski kraljici Maribora, v Kamnici je zbrane božal eden najhitreje rastočih mladih umetnikov Hauptman, na Gorci v Malečniku pa sta skupaj zapela Pupa & Denis, sicer člana zabavnega benda Karneval. Na veliko presenečenje so pice in hamburgerje zamenjali gibanice in kibelflajši.

Neža Jarc, mariborska vinska kraljica, kraljuje tudi na Piramidi.

Po lanski premierni izvedbi, ko so množice drle na vsa prizorišča, so bili pohodi z brezplačnimi naglavnimi lučkami tudi letos največja atrakcija. Številni so čakali nanje tudi do uro in pol ter se prerivali kot lačni za kruh – čeprav so mnogi seveda imeli svoje, nekateri z lanskega praznovanja. Na vseh petih prizoriščih so v nebo svetili svetlobni snopi, ki bi se morali združiti, a je tak spektakel preprečila ostra slovenska zakonodaja glede svetlobnega onesnaževanja.

Ogrevanje nad mestom.

Zoran Predin in Danilo Ženko sta kralja Kamnice.

Bitka za naglavne lučke.