Oranžno opozorilo za Slovenijo! Možni nalivi in udari strel (FOTO)

»Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in neviht, ki bodo popoldne izrazitejše na severovzhodu,« napoveduje Agencija RS za okolje. Na zahodu, jugu in osrednjem delu države pričakujejo jugozahodni veter, drugod severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 °C.

Pijte veliko vode. FOTO: Marc Bruxelle Getty Images

»Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev,« opozarjajo. Popoldne in zvečer bo na severovzhodu Slovenije možen razvoj kakšne močnejše nevihte.

Jutri pričakujejo sončno vreme z nekaj kopaste in koprenaste oblačnosti. Temperature bodo zjutraj od 15 do 21, živo srebro pa se bo čez dan povzpelo največ do 29 oz. 34 °C.

Jutri manj neviht

Sobota bo v krajih južno od nas sončna in vroča. V alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine in v avstrijskih Alpah bodo nastale posamezne nevihte, pozno popoldne pa so krajevne nevihte možne tudi na avstrijskem Štajerskem in v sosednjih pokrajinah Madžarske.

Tudi jutri bo povečini sončno in vroče, verjetnost neviht bo majhna. V ponedeljek in torek bo predvidoma pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče.

