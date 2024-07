Na varno prepeljali 21 ljudi in psa

Osemkrat je minuli vikend posredovala letalska policijska enota z dežurno ekipo ​GRZS za reševanje v gorah in na varno prepeljala kar 21 ljudi in enega psa. Štiri nujne polete je policijska posadka z ekipo ​GRZS opravila v nedeljo. Pod Kredarico se je zaradi zdrsa poškodovala tuja pohodnica, na planini Preval je padla kolesarka, evakuirali so 15 pohodnikov, odraslih in otrok, ki so zaradi poškodb na planinski poti po neurju obstali v planinskem domu na Okrešlju.

Oskrbnik koče jih je opozoril, naj v slabem vremenu ne hodijo v dolino, in jim ponudil zavetje; če bi ga zavrnili, bi se lahko končalo tragično, saj je zaradi ujme pot na Okrešelj neprehodna, poškodovala jo je hudourna voda. Mimogrede: pred dobrim tednom je ujma uničila pot na Okrešelj, v dolino je zgrmela velikanska gmota kamenja ter skal in poškodovala cesto, parkirišče in okrepčevalnico ob izhodišču poti do slapa Rinka ter planinsko pot proti Okrešlju.

Nesreče se zgodijo pretežno popoldne. FOTO: policija

Reševali so tudi psičko. FOTO: Kmž

Zato pristojni razmišljajo, da bi pot do slapa prestavili drugam, dokler se struga Savinje na tem območju ne zaščiti in očisti, je povedala županja Solčave Katarina Prelesnik in še, da je bil že od prejšnjega ponedeljka na cesti znak, da je promet prepovedan, vendar obiskovalci tega niso spoštovali. Kljub vsemu bo vsaj del poti še vedno odprt, zato je obisk Logarske doline mogoč še naprej. Ocenila je še, da skupna škoda po neurjih znaša okoli dva milijona evrov.

Reševali so tudi na Jezerskem Stogu, od koder so zaradi ugriza kače v veterinarsko oskrbo prepeljali psa. V zgodnjih jutranjih urah je dežurna služba Klinike za male živali (KMŽ) Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani prejela klic, da je pod Jezerskim Stogom nad Bohinjem psičko v jezik ugriznila kača. »Po kratkem posvetu smo se za pomoč pri transportu obrnili na Gorsko reševalno zvezo Slovenije (GRZS) in dežurno ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) na Brniku. Posadka je s helikopterjem lastnico in psičko uspešno prepeljala do heliporta UKC Ljubljana, nato pa z reševalnim vozilom naprej na Kliniko za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Že med transportom je naš veterinar poskrbel za nujno medicinsko pomoč in začetek zdravljenja, na kliniki pa je psička med drugim prejela protistrup. Za zdaj ji gre dobro. Vsem vpletenim od GRZS, posadke HNMP Brnik do osebja UKC se zahvaljujemo za uspešno sodelovanje. Skupaj zmoremo!« so sporočili s KMŽ.

2 dneva je v dveh primerih trajalo reševanje.

Opomogla si bo. FOTO: Kmž

Leteli že 78-krat

V letošnji poletni sezoni je policijski helikopter v gore in na druge težko dostopne terene poletel že 78-krat. Največkrat na območje Julijskih Alp. V 39 primerih je reševal iz zahtevnih in zelo zahtevnih poti ter alpinističnih smeri, v 31 primerih pa so pohodniki pomoč potrebovali zaradi nesreč na lažjih poteh. 12 primerov je bilo takih, ko so se izgubili ali pa so onemogli oziroma nekje prestrašeni obstali. Glede na zbrana obvestila je v nesrečah umrl 1 alpinist, 15 oseb je bilo težje in 34 lažje poškodovanih, v preostalih primerih pa je šlo za bolezenska in druga stanja. V dveh primerih je reševanje trajalo dva dneva.

Največ nesreč se zgodi v popoldanskem času, zato policija in gorski reševalci opozarjajo na večjo previdnost in odgovornost, obvezno je treba upoštevati vremensko napoved in se vrniti z gora, še preden se razvijejo neurja! V treh primerih prijav so bili dogodki tudi posledica pikov žuželk in ugrizov kač.