Na tem posebnem slovenskem dogodku že petdesetič pokazali, kaj znajo (FOTO)

V eni najmanjših slovenskih občin, v Dobju pri Planini na Kozjanskem, se je letos odvila tradicionalna in jubilejna, že 50. prireditev Pokaži, kaj znaš. Ta ni le še ena v množici številnih glasbenih prireditev pri nas, temveč gre za dogodek, ki ima dušo. Pred pol stoletja sta njene temelje postavila danes žal že pokojni nekdanji dolgoletni župan Dobja in gostilničar Franc Salobir in njegova žena Jožica, zadnja leta pa imajo vajeti v rokah člani domačega Kulturnega društva Dobje, ki mu predseduje Peter Frece, pomagajo pa jim seveda tudi tamkajšnji prostovoljni gasilci. Vsi nastopajoči z organi...