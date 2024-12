Na štefanovo že 27. pod vodo

Pogumni člani Potapljaške enote RP Gornja Radgona GA-PO-RA, ki so vedno v pripravljenosti za pomoč pri reševanju iz vode in z vode, se ob izteku leta 2024 niso izneverili tradiciji. Na praznik samostojnosti in enotnosti ter na štefanovo so namreč pripravili tradicionalni, 27. potop za svoje člane ter prijatelje iz sorodnih društev v pomurski regiji.

Najprej so jih izvajali v Blaguškem jezeru, nato v gramoznici Podgrad pri Gornji Radgoni, tam tudi najdlje, zdaj pa je že sedmi potop in vse, kar spada zraven, potekalo v gramoznici Babinci pri Ljutomeru, kjer se gre 20 in več metrov globoko. Tokrat se jih je potapljalo 12: Boris, Dominik, Blaž, Tomi, Denis, Rajko, Tomy, Damir, Matjaž, Dine, Sašo in Branko, ostali pa so izvajali druge aktivnosti.

Izkušena Boris Brus, levo, in David Šebjanič sta nadzorovala prizorišče, kjer so v preteklosti iskali tudi utopljence.

Tradicionalni potop je uspel!

Zimski potop je med zahtevnejšimi zaradi naglih sprememb temperature vode.

»Enota, delujoča pod okriljem PGD Gornja Radgona, je članica PRS Slovenije, izvaja redno vajo s potopi v mrzlo vodo pod 5 stopinj C in pod ledom, če je le možno. Tokrat je bila temperatura nekoliko višja in tudi ledu ni bilo, a smo vseeno opravili potope z določeno tehnično vsebino, vozili s čolnom na lokacije in uporabljali razne tehnične pripomočke za potrebe izvedbe vaje. Tokrat so se nam pridružili člani še nekaterih pomurskih reševalnih enot, kot so PGD Ljutomer, PGD Murska Sobota, PRS Murska Sobota.

Ledu ni bilo, a so vseeno opravili vaje z določeno tehnično vsebino.

Tako se je potopov, sonarjenja in preostalih aktivnosti udeležilo več kot 30 potapljačev gasilcev. Veseli smo, da si nas je ogledalo kar nekaj gostov in drugih, ki so tako ali drugače povezani z reševanjem iz vode ter z vode, kot so kolegi gasilci in nekateri strokovni sodelavci iz ZiR, člani štaba CZ Gornja Radgona in vodstvo radgonske občine z županjo Urško Mauko Tuš in podžupanom Miranom Doklom na čelu. Prišlo je tudi veliko laične javnosti,« nam je zadovoljno razlagal Marko Šajnovič, vodja enote GA-PO-RA. Dodal je, da je zimski potop med zahtevnejšimi predvsem zaradi naglih sprememb temperature vode; bil je vesel, da so si vajo ogledali tudi gasilski kolegi iz številnih PGD.

30 potapljačev gasilcev se je udeležilo potopov, sonarjenja in ostalih aktivnosti.

Izmenjavo koristnih znanj in izkušenj so udeleženci ob pasulju in kuhančku zaključili po vaji s kratkim pregledom opravljenega dela in dogovorom, da se v kratkem dobijo na podobni vaji z drugo tematiko.