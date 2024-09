Na štajerki in primorki vse stoji

Konec tedna bodo na primorski in štajerski avtocesti potekala dela. Zastoje lahko v soboto popoldne in nedeljo pričakujemo pred delovno zaporo med Logatcem in Uncem proti Kopru. Dela bodo od petka zvečer do nedelje zvečer potekala tudi na štajerski avtocesti med Arjo vasjo in Šentrupertom ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.

Primorska avtocesta

Od sobote, 21. septembra 2024, od 12. ure do nedelje, 22. septembra 2024, do 20. ure bo na odseku primorske avtoceste A1 med Logatcem in Uncem proti Kopru promet potekal samo po prehitevalnem pasu zaradi nujnega popravila vozišča.

V soboto, 21. septembra 2024, od 7. do 8. ure, bo na odseku primorske avtoceste A1 med Uncem in Logatcem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi menjave ograje.

Štajerska avtocesta

Od petka, 20. septembra 2024, od 20. ure do sobote, 21. septembra 2024, do 22. ure bo na odseku štajerske avtoceste A1 med Arjo vasjo in Šentrupertom proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi sanacije vozišča.

Od sobote, 21. septembra 2024, od 22. ure do nedelje, 22. septembra 2024, do 15. ure bo na odseku štajerske avtoceste A1 med Arjo vasjo in Šentrupertom proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi sanacije vozišča.

V nedeljo, 22. septembra 2024, med 7. in 12. uro bosta na odseku štajerske avtoceste A1 med Domžalami in Krtino proti Mariboru zaprta vozni pas in uvoz Domžale zaradi sanacije vozišča.

V nedeljo, 22. septembra 2024, med 12. in 15. uro bo na odseku štajerske avtoceste A1 med Vranskim in Trojanami proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi sanacije vozišča.

V nedeljo, 22. septembra 2024, med 2. do 20. uro bo odsekih štajerske avtoceste A1 med Arjo vasjo in Dramljami proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi sanacije vozišča.