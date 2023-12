Na širšem območju Ljubljane zaznali močan vonj po plinu, na terenu gasilci, policija ...

V Ljubljani so na širšem območju prebivalci okrog 9. ure zaznali močan vonj po plinu. Klici o zaznavanju plina so na upravo za zaščito in reševanje prihajali od Trga republike do fakultete za kemijo, ZD Vič, Tržaške ceste, Vrtače, Trga MDB, Rožne doline in Aškerčeve ceste.

Na terenu so gasilci, delavci Energetike Ljubljana in policija.

Kot je za STA povedal Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana, vzrok težave še iščejo.

Po poročanju N1 je Energetika Ljubljana po klicih na teren poslala intervencijsko ekipo, ta je po meritvah na Trgu mladinskih delovnih brigad (MDB) sporočila, da ne gre za uhajanje plina.