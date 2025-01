Na razvpiti kmetiji Kaučič po grozljivih posnetkih kokoši zdaj še ta šok

Uprava za varno hrano je po razkritju skritih posnetkov reje kokoši na kmetiji Kaučič opravila tudi inšpekcijski nadzor obrata za predelavo živil ter nadzor nad označevanjem in pakiranjem jajc. Pri tem so inšpektorji med drugim ugotovili, da so na kmetiji svoja jajca zavajajoče označevali kot ekološka, zato so odredili njihov umik in odpoklic.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izredni nadzor na kmetijskem gospodarstvu reje nesnic v obogatenih kletkah ter drugih dejavnosti na kmetiji Kaučič z območja Gornjih Ivanjcev uvedla sredi meseca, potem ko so skrivaj narejene posnetke Društva AETP z ene izmed slovenskih farm kokoši nesnic razkrili na Televiziji Slovenija.

Lastna jajca označevali z oznako, ki pripada drugemu izvajalcu dejavnost

Uprava je pri tem opravila tudi izredni inšpekcijski nadzor registriranega obrata na področju predelave živil rastlinskega izvora, ki se ukvarja z izdelavo jajčnih testenin ekološkega izvora. Pri pregledu so inšpektorji ugotovili higiensko tehnične pomanjkljivosti, so danes sporočili z uprave.

Poleg tega so inšpektorji opravili tudi nadzor nad označevanjem in pakiranjem jajc v pakirnem centru za jajca in registriranem obratu, ki distribuira tudi jajca drugih dobaviteljev. Inšpektorji so med drugim ugotovili, da je izvajalec dejavnosti v pakirnem centru lastna jajca označeval z oznako, ki pripada drugemu izvajalcu dejavnosti, tako da so bila jajca v prometu zavajajoče označena kot kokošja jajca iz ekološke reje.

Da gre za neskladje oziroma zavajanje potrošnikov, je potrdil tudi pregled pri izvajalcu dejavnosti, katerega oznaka je bila zlorabljena. Njegov žig se namreč razlikuje od ponarejenega žiga, ki je bil uporabljen v pakirnem centru, kjer je bil opravljen nadzor, so pojasnili na upravi.

Uprava je o neskladnosti svežih ekoloških jajc, katerih dobavitelj je M. M. Kaučič in na katerih je kot proizvajalec zavajajoče navedena Kmetija Paldauf Igor, javnost že obvestila prek portala, na katerem se objavljajo nevarni in neskladni izdelki. Kot je tam navedeno, je upravo izvajalec dejavnosti obvestil M. M. Kaučič o izvajanju umika svežih ekoloških jajc zaradi zavajajoče označbe jajc, pri čemer gre za vse januarske dobave pakiranja rinfuza 30/1.